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Violência

Jovem de 25 anos é vítima de estupro coletivo em Piúma

Acusados pelo crime foram presos

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 16:25
Delegacia de Piúma Crédito: Divulgação
Uma jovem de 25 anos foi torturada e estuprada no meio de de um pasto no bairro Céu Azul, em, Piúma, no Litoral Sul. Quatro suspeitos foram identificados e presos logo após o crime, mas um deles foi liberado. Ela permanece internada em estado grave em um hospital da Grande Vitória. As investigações seguem.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem deu entrada no hospital Nossa Senhora da Conceição por volta de 0h da última sexta-feira (24). A vítima informou que foi arrastada por quatro homens até um pasto que fica próximo a um pinicão, onde foi estuprada e espancada.
Os médicos de plantão confirmaram que a jovem sofreu lesões múltiplas pelo corpo, tendo cortes de objeto cortante no pescoço, traumatismo craniano, além de ferimentos na região da barriga e perna. Devido à gravidade dos ferimentos, a jovem foi transferida para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu identificar os suspeitos, que foram detidos posteriormente. Igor de Oliveira Arariba e Eduardo Corrêa Barbosa foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, tentativa de feminicídio, formação de quadrilha e estupro. A dupla foi encaminhada para o presídio. Um adolescente também vai responder pelo ato infracional análogo pelos mesmos crimes e foi encaminhado para o Iases. Já um terceiro suspeito foi ouvido e liberado.
POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia do município e informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração.
 

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