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Homicídio

Jovem de 24 anos é assassinado com tiro no rosto em Colatina

Morte de Edmar dos Anjos Ferreira teria sido motivada por envolvimento com tráfico de drogas, informa a polícia

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 09:01
15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves
Com um tiro no rosto, que atingiu um dos olhos, um jovem de 24 anos foi assassinado no final da tarde desta quinta-feira (8), em Colatina, no Noroeste do Estado.
O crime aconteceu por volta das 17h10, no bairro Colúmbia, e deixou como vítima Edmar dos Anjos Ferreira. As informações foram passadas pela Polícia Militar.
De acordo com testemunhas, o jovem teria descido de um ônibus cerca de 20 minutos antes de ser morto e, depois, visto em uma moto, conversando com um rapaz.
Ainda segundo o registro da PM, pessoas que estavam perto do local do crime teriam ouvido três disparos de arma de fogo. Inicialmente, a perícia detectou ferimentos no ombro e no rosto de Edmar.
 > Jovem assassinado com 17 tiros em Linhares
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o crime provavelmente teria sido motivado pelo envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, mas que nenhuma motivação foi descartada pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que investiga o caso.
O corpo de Edmar foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.

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