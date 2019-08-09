Jovem de 24 anos é assassinado com tiro no rosto em Colatina

O crime aconteceu por volta das 17h10, no bairro Colúmbia, e deixou como vítima Edmar dos Anjos Ferreira. As informações foram passadas pela Polícia Militar.
De acordo com testemunhas, o jovem teria descido de um ônibus cerca de 20 minutos antes de ser morto e, depois, visto em uma moto, conversando com um rapaz.
Ainda segundo o registro da PM, pessoas que estavam perto do local do crime teriam ouvido três disparos de arma de fogo. Inicialmente, a perícia detectou ferimentos no ombro e no rosto de Edmar.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o crime provavelmente teria sido motivado pelo envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, mas que nenhuma motivação foi descartada pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que investiga o caso.
O corpo de Edmar foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.