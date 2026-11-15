Jovem de 21 anos é morto a tiros em Planalto Serrano, na Serra

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15), no bairro Planalto Serrano, bloco A, na Serra. Identificado como Lucas Amaral Evangelista, ele usava tornozeleira eletrônica e havia deixado o sistema prisional recentemente, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta.





De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que quatro pessoas teriam participado do assassinato. Durante o atendimento da ocorrência, elas também indicaram aos policiais um local onde havia uma sacola com 76 frascos de loló (entorpecente líquido). Ainda não há confirmação de que a droga tenha alguma relação com o jovem morto.





A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Lucas deu entrada no sistema prisional em 27 de outubro deste ano, por tráfico de drogas, e saiu no dia seguinte.





O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido.





As substâncias apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica do Espírito Santo, onde passarão por análise antes de serem incineradas.