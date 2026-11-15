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Violência doméstica

Mulher usa copo de vidro para se defender de agressão em Cariacica

Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela foi atacada com socos, mordidas e sofreu uma tentativa de enforcamento antes de reagir para se defender

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 12:11

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 nov 2026 às 12:11

Uma mulher de 38 anos usou um copo de vidro para se defender de agressões do companheiro na noite de sábado (14), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica


Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela foi atacada com socos, mordidas e sofreu uma tentativa de enforcamento antes de reagir para se defender.


O homem foi encontrado com um ferimento na cabeça e intenso sangramento, segundo os militares. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.


A Polícia Civil informou que a autoridade policial entendeu haver elementos de legítima defesa, motivo pelo qual a mulher foi ouvida e liberada sem autuação em flagrante.


O caso segue sob investigação.

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