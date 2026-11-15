Mulher usa copo de vidro para se defender de agressão em Cariacica

Uma mulher de 38 anos usou um copo de vidro para se defender de agressões do companheiro na noite de sábado (14), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica.





Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela foi atacada com socos, mordidas e sofreu uma tentativa de enforcamento antes de reagir para se defender.





O homem foi encontrado com um ferimento na cabeça e intenso sangramento, segundo os militares. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.





A Polícia Civil informou que a autoridade policial entendeu haver elementos de legítima defesa, motivo pelo qual a mulher foi ouvida e liberada sem autuação em flagrante.





O caso segue sob investigação.