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Violência

Homem é atacado e esfaqueado na porta de casa em Vila Pavão

O suspeito, de 36 anos, foi detido enquanto tentava deixar o local. Segundo a Polícia Militar, o homem também apresentava ferimentos

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 12:01

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 nov 2026 às 12:01

Um homem ficou ferido após ser atacado com golpes de faca em frente à própria casa, no bairro Nova Munique, em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santona noite de sábado (14). 


O suspeito, de 36 anos, foi detido enquanto tentava deixar o local. Segundo a Polícia Militar, o homem também apresentava ferimentos na cabeça quando foi abordado pelos policiais.


Testemunhas relataram que o suspeito chegou à residência armado com uma faca e iniciou as agressões. Durante a luta corporal, a vítima teria conseguido tomar a arma e atingir superficialmente a cabeça do agressor.


A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao hospital do município. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma branca. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome do suspeito e a motivação do crime não foram divulgados.

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