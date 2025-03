Lei Seca

Jovem de 20 anos é preso após fugir de blitz e tombar carro na Ponte de Camburi

Após perseguição policial na madrugada deste sábado (29), ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e por trafegar em velocidade incompatível. E foi liberado para responder em liberdade, após o pagamento da fiança

Jovem é preso após fugir de blitz da Lei Seca na Mata da Praia. (Leitor A Gazeta)

Um jovem de 20 anos foi preso após fugir de uma blitz que ocorria na Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia, em Vitória, na madrugada deste sábado (29), e colidir o carro na Ponte de Camburi.

Policiais militares faziam uma fiscalização, no âmbito da operação integrada do Programa Força Pela Vida, dentro da Lei Seca, próximo a um posto de gasolina na Mata da Praia, quando perceberam que um veículo começou a andar em marcha a ré até o cruzamento da avenida, onde conseguiu fugir da ação policial.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais então começaram a perseguir o motorista e perderam o veículo de vista na altura da Ponte de Camburi, no sentido Praia do Canto. Ao chegarem mais perto, constataram que o carro havia colidido com a mureta de concreto da estrutura e tombado na via. Uma testemunha relatou aos policiais que quase teve o veículo atingido pelo carro em fuga.

O motorista foi identificado como Dante Soella Guidoni Alves. Após ele e uma carona serem retirados do carro, os policiais perceberam que ele estava com falta de equilíbrio, olhos avermelhados, odor de álcool no hálito e fala alterada. O jovem recusou o teste do etilômetro, que mede o nível de álcool no corpo, e, diante dos sintomas apresentados e da dificuldade de se comunicar, foi preso.

Ainda conforme o registro da ocorrência, Dante recusou atendimento médico, já a carona foi levada a um hospital particular com suspeita de fratura na clavícula.

Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros e de logradouros estreitos, gerando perigo de dano.

Também segundo a Polícia Civil, o motorista foi liberado para responder em liberdade, após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

