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Suspeito preso

Jovem de 19 anos procura delegacia após ser abusada enquanto dormia em Vila Velha

Caso ocorreu nesse domingo (30), dentro de uma casa no bairro Ibis. Polícia foi ao local e prendeu, em flagrante, o homem apontado pela jovem como abusador

Publicado em 31 de Março de 2025 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2025 às 15:27
Uma jovem de 19 anos procurou a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha após ser abusada dentro da casa de uma colega de trabalho, no bairro Ibes, no mesmo município, na madrugada de domingo (30). Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima na tarde desse domingo (30), um dos homens que estava na residência a agarrou à força enquanto dormia.
A vítima relatou que foi convidada para ir à casa da colega e, quando chegou ao local, percebeu mais dois homens na residência, além da amiga e do namorado. Segundo a jovem, logo ao chegar, um desses homens – que ela não conhecia – tentou beijá-la sem o consentimento dela e, quando foi ao banheiro, esse mesmo homem teria invadido o cômodo, indo atrás dela, mas a vítima conseguiu fugir.
O grupo foi a um bar e, ao voltar à residência, o homem teria tentado beijar a vítima novamente. A jovem relatou que pensou em ir para casa, mas não tinha dinheiro para transporte, e por isso foi dormir sozinha em um quarto ao lado.
Ainda segundo a descrição do boletim de ocorrência, a mulher acordou com o homem em cima dela, puxando seu vestido. A jovem conta que tentou se desvencilhar várias vezes e não conseguiu. Após o estupro, o homem teria deitado ao lado da vítima, que estava chorando. O boletim informa que a jovem estava extremamente abalada emocionalmente no momento do registro.
Procurada, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados na tarde desse domingo (30) para prestar apoio à Polícia Civil na detenção do suspeito. As equipes foram até a casa no bairro Ibes e fizeram contato com o homem, que confirmou ter tido relações sexuais com a vítima, por isso recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 2ª Regional. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante por estupro e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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