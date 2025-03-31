Jovem de 19 anos procura delegacia após ser abusada enquanto dormia em Vila Velha

Uma jovem de 19 anos procurou a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha após ser abusada dentro da casa de uma colega de trabalho, no bairro Ibes, no mesmo município, na madrugada de domingo (30). Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima na tarde desse domingo (30), um dos homens que estava na residência a agarrou à força enquanto dormia.

A vítima relatou que foi convidada para ir à casa da colega e, quando chegou ao local, percebeu mais dois homens na residência, além da amiga e do namorado. Segundo a jovem, logo ao chegar, um desses homens – que ela não conhecia – tentou beijá-la sem o consentimento dela e, quando foi ao banheiro, esse mesmo homem teria invadido o cômodo, indo atrás dela, mas a vítima conseguiu fugir.

O grupo foi a um bar e, ao voltar à residência, o homem teria tentado beijar a vítima novamente. A jovem relatou que pensou em ir para casa, mas não tinha dinheiro para transporte, e por isso foi dormir sozinha em um quarto ao lado.

Ainda segundo a descrição do boletim de ocorrência, a mulher acordou com o homem em cima dela, puxando seu vestido. A jovem conta que tentou se desvencilhar várias vezes e não conseguiu. Após o estupro, o homem teria deitado ao lado da vítima, que estava chorando. O boletim informa que a jovem estava extremamente abalada emocionalmente no momento do registro.