Casal que morreu em grave acidente voltava de almoço em Cachoeiro

Casal que morreu em acidente voltava de almoço em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem A Gazeta

casal que morreu no grave acidente na BR 482 , na altura de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim , na tarde de domingo (30) foi identificado por familiares como Joana Brazil, 22 anos, e Guiné Silva, de 29 anos. Eles haviam se mudado há poucos dias para Pacotuba, distrito do município no Sul do Espírito Santo, e retornavam de um almoço na cidade quando aconteceu a tragédia. O filho deles, de três anos, também estava no veículo e ficou ferido.

A batida, na altura de São Joaquim, envolveu três carros – um Toyota Land-Cruiser-Prado (em que a família estava), um Toyota SW4 e um Citroën C4. Guiné Silva era adestrador de cavalos de um haras no distrito e, segundo Alexsandro Santos Silva, encarregado do local, o casal voltava de um almoço quando o acidente aconteceu. Ele lamentou a perda do colega.

“Tinha duas semanas que ele estava conosco. Era um cara especial, ele era um cara alegre, trabalhador. Ele estava feliz porque tinha comprado esse carro no sábado (29). Ontem, falou que ia para uma cachoeira, passear com a família, almoçar e aconteceu essa tragédia”, contou Alexsandro Santos Silva, em entrevista a repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.

Após a liberação da Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro, na manhã desta segunda-feira (31), os corpos seguiriam para a cidade de Sumidouro, no Rio de Janeiro. O filho do casal recebeu alta médica e está sob dos cuidados de uma tia materna. O adestrador deixa outros dois filhos, de seis e sete anos, de outro relacionamento.

O motorista do Citroën C4 também se feriu na batida e foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e segue internado.

O ACIDENTE