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Filho de 3 anos se feriu

Casal que morreu em grave acidente voltava de almoço em Cachoeiro

Joana Brazil, 22 anos, e Guiné Silva, de 29 anos, haviam se mudado há poucos dias para Pacotuba, distrito do município; colisão fatal envolveu três veículos, no domingo (30)

Publicado em 31 de Março de 2025 às 13:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2025 às 13:44
Casal que morreu em acidente voltava de almoço em Cachoeiro de Itapemirim
Casal que morreu em acidente voltava de almoço em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem A Gazeta
casal que morreu no grave acidente na BR 482, na altura de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de domingo (30) foi identificado por familiares como Joana Brazil, 22 anos, e Guiné Silva, de 29 anos. Eles haviam se mudado há poucos dias para Pacotuba, distrito do município no Sul do Espírito Santo, e retornavam de um almoço na cidade quando aconteceu a tragédia. O filho deles, de três anos, também estava no veículo e ficou ferido.
A batida, na altura de São Joaquim, envolveu três carros – um Toyota Land-Cruiser-Prado (em que a família estava), um Toyota SW4 e um Citroën C4. Guiné Silva era adestrador de cavalos de um haras no distrito e, segundo Alexsandro Santos Silva, encarregado do local, o casal voltava de um almoço quando o acidente aconteceu. Ele lamentou a perda do colega.
“Tinha duas semanas que ele estava conosco. Era um cara especial, ele era um cara alegre, trabalhador. Ele estava feliz porque tinha comprado esse carro no sábado (29). Ontem, falou que ia para uma cachoeira, passear com a família, almoçar e aconteceu essa tragédia”, contou Alexsandro Santos Silva, em entrevista a repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.
Após a liberação da Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro, na manhã desta segunda-feira (31), os corpos seguiriam para a cidade de Sumidouro, no Rio de Janeiro. O filho do casal recebeu alta médica e está sob dos cuidados de uma tia materna. O adestrador deixa outros dois filhos, de seis e sete anos, de outro relacionamento.
O motorista do Citroën C4 também se feriu na batida e foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e segue internado.

O ACIDENTE

Segundo apuração no local pela equipe da TV Gazeta Sul, o condutor da Toyota SW4, de 29 anos, relatou que seguia em direção a Cachoeiro de Itapemirim por volta de 12h, quando percebeu que o Toyota Land-cruiser-prado, onde estavam o casal e a criança, seguia na mesma pista, à esquerda, em alta velocidade. Para evitar a colisão, ele teria desviado para a direita, mas o motorista Land-cruiser-prado bateu na lateral do carro dele, perdeu o controle e invadiu a contramão, no sentido Jerônimo Monteiro, colidindo frontalmente com o Citroën C4 e saindo da pista em seguida.

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