Polícia ouve colegas de cela do assassino de vendedora morto em presídio do ES

A Polícia Científica confirmou que causa da morte de Wenderson foi uma lesão perfurocortante no pescoço e que se trata de um ferimento distinto do que ele mesmo provocou com faca ainda no dia do ataque na Glória. A Polícia Civil, porém, informou que até o momento não há indícios suficientes de que a morte tenha resultado de uma ação intencional (cometida por terceiros).

"A Polícia Civil (PCES) informa que, em um primeiro momento, a autoridade policial da Central de Teleflagrantes determinou a reintegração dos sete detentos que haviam sido conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, uma vez que, até o momento, não há indícios suficientes de que a morte tenha resultado de uma ação intencional. O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes no Sistema Carcerário e Socioeducativo para o prosseguimento das investigações, que seguirão apurando todas as circunstâncias do ocorrido", diz nota enviada pela corporação na manhã desta segunda-feira (31).

Também por nota a Polícia Cientifica destacou que o laudo cadavérico realizado no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, apontou como causa da morte de Wenderson uma lesão perfurocortante na cervical esquerda (no pescoço), que resultou na lesão da artéria carótida comum esquerda (localizada no lado esquerdo do pescoço). "A lesão identificada pelo legista é um novo ferimento, distinto daquele autoinfligido no dia do crime", disse a corporação.

Sobre o crime

As investigações também apontaram, conforme a Polícia Civil, que o agressor tem histórico de violência contra ex-companheiras — embora a vendedora não tivesse qualquer relação com ele, mas, por ser mulher, virou alvo do ataque, afirmou a corporação. Wenderson ainda informou que já saiu de casa “pensando em matar alguém”.

“Em interrogatório, ele disse que já saiu de casa com a faca. A gente conseguiu demonstrar que aquele autor escolheu a vítima dentro de uma aleatoriedade e observamos que já tinha um histórico de violência contra mulheres”, explicou na ocasião a delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher.