Jovem de 19 anos é assassinado em Cachoeiro

Mateus chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um jovem de 19 anos foi assassinado após ser atingido por um tiro neste fim de semana no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Mateus Moreno chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Um amigo de Mateus contou para a Polícia Militar que ele passava próximo a uma lanchonete na Rua Colatina, na noite do último sábado (25), por volta das 23h, e que o rapaz foi surpreendido por dois homens a bordo de uma motocicleta CG Titan, de cor vermelha, que atiraram na direção de mateus, que foi atingido no abdômen.

Mateus chegou a ser socorrido por populares para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os atiradores fugiram em direção à Linha Vermelha e não foram localizados. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal.