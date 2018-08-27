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Violência

Jovem de 19 anos é assassinado em Cachoeiro

Mateus Moreno chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 13:43
Mateus chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um jovem de 19 anos foi assassinado após ser atingido por um tiro neste fim de semana no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Mateus Moreno chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Um amigo de Mateus contou para a Polícia Militar que ele passava próximo a uma lanchonete na Rua Colatina, na noite do último sábado (25), por volta das 23h, e que o rapaz foi surpreendido por dois homens a bordo de uma motocicleta CG Titan, de cor vermelha, que atiraram na direção de mateus, que foi atingido no abdômen.
Mateus chegou a ser socorrido por populares para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os atiradores fugiram em direção à Linha Vermelha e não foram localizados. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal.
O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim. Denuncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181.

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