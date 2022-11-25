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Em plena luz do dia

Jovem de 17 anos é morto a tiros por suspeitos em moto em Alegre

Testemunhas contaram para a polícia que os suspeitos de terem cometido o crime passaram pelo bairro Vila do Sul em uma motocicleta de cor vermelha
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 nov 2022 às 16:47

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 16:47

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (25), por dois suspeitos que estavam em uma moto na rua Emílio Marinho, no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Estado. A Polícia Militar (PM) identificou a vítima como Lucas Adão da Silva.
Jovem de 17 anos é morto a tiros por suspeitos em moto em Alegre
O crime aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (25), no bairro Vila do Sul, em Alegre Crédito: Leitor | A Gazeta
Para a PM, testemunhas contaram que uma motocicleta de cor vermelha passou pelo local e efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima. A viatura esteve no local e constatou o fato, já a morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em nota, a corporação informou que até o momento nenhum suspeito foi localizado. E a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação.
Segundo a PC, o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Além disso, destaca que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

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