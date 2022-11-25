Jovem de 17 anos é morto a tiros por suspeitos em moto em Alegre

O crime aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (25), no bairro Vila do Sul, em Alegre Crédito: Leitor | A Gazeta

Para a PM, testemunhas contaram que uma motocicleta de cor vermelha passou pelo local e efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima. A viatura esteve no local e constatou o fato, já a morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a corporação informou que até o momento nenhum suspeito foi localizado. E a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação.

Segundo a PC, o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.