Jovem de 15 anos é morto a tiros dentro de casa na Serra

Um adolescente de 15 anos foi assassinado, por volta de 5h desta sexta-feira (16), dentro de casa com ao menos nove tiros de arma de fogo, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Nenhum suspeito foi preso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Thalisson Nunes Araújo de Souza morava com a família no bairro. Todos estavam dormindo quando ele foi executado. Ninguém da família quis gravar entrevista.
Segundo a polícia , os suspeitos entraram pela parte de trás da casa. O adolescente tinha acabado de cumprir medida socioeducativa por tráfico de drogas e homicídio.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.