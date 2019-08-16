Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jardim Carapina

Jovem de 15 anos é morto a tiros dentro de casa na Serra

Thalisson Nunes Araújo de Souza morava com a família no bairro. Todos estavam dormindo quando ele foi executado

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 08:00
Adolescente é assassinato a tiros dentro de casa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um adolescente de 15 anos foi assassinado, por volta de 5h desta sexta-feira (16), dentro de casa com ao menos nove tiros de arma de fogo, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Nenhum suspeito foi preso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Thalisson Nunes Araújo de Souza morava com a família no bairro. Todos estavam dormindo quando ele foi executado. Ninguém da família quis gravar entrevista.
> Líder de gangue perigosa de Central Carapina é preso na Serra
Segundo a polícia , os suspeitos entraram pela parte de trás da casa. O adolescente tinha acabado de cumprir medida socioeducativa por tráfico de drogas e homicídio.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados