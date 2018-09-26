Jovem de 14 anos tenta matar mulher no meio da rua em Vila Velha

Moto usada por menor Crédito: Carlos Alberto Silva

Um adolescente de 14 anos foi parar na delegacia depois de tentar matar uma mulher a pauladas, por volta das 11 horas desta terça-feira (25), no bairro Ibes , em Vila Velha . O crime aconteceu no meio da Rua Vitória Régia. A mulher contou à polícia que teve um desentendimento por questões de tráfico de drogas, mas não deu detalhes. Ela foi atingida por pauladas na cabeça e no rosto.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento e foi liberada na tarde desta terça-feira.

PRISÃO

Com ajuda de informações de moradores, a Polícia Militar fez buscas na região e conseguiu localizar o suspeito, um adolescente de 14 anos. Ele estava na direção de uma moto de cor dourada e tentou escapar da abordagem dos militares. Houve perseguição, mas o adolescente acabou apreendido no bairro Santos Dumont, também em Vila Velha.

Na cintura dele, foram apreendidos 168 pinos de cocaína dentro de uma sacola. A moto não possuía restrição de furto ou roubo. O menor de idade foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Sacola com 168 pinos de cocaína apreendida com menor infrator em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia

Em depoimento, ele confirmou que bateu na vítima alegando que ela teria furtado R$ 200 da casa dele, na semana anterior. Ele foi apreendido pelos atos infracionais análogo aos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e direção perigosa, explicou o delegado de plantão da Regional, o delegado Christhian Waichert.