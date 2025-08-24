Confusão

Jovem dá soco em porta de vidro do PA de Alto Lage, se corta e fica gravemente ferido

O homem de 20 anos teve um corte profundo no braço, perdeu muito sangue e foi transferido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:28

Um jovem de 20 anos, identificado como Renan da Silva Nunes, ficou gravemente ferido após quebrar a porta de vidro da entrada de ambulâncias do Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, durante uma confusão na noite de sábado (23). Ele teve um corte profundo no braço, perdeu muito sangue e foi transferido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, na manhã deste domingo (24), ainda havia cacos de vidro e marcas de sangue no chão do PA. Para cobrir o buraco deixado na porta, funcionários improvisaram com um papelão.

De acordo com servidores da unidade, o jovem chegou ao local acompanhado do irmão, que tinha um ferimento na perna direita. Segundo a equipe médica e seguranças do plantão, os dois apresentavam sinais de embriaguez.

Renan teria se irritado ao ser orientado a permanecer na recepção enquanto o irmão era atendido. Ele saiu da área principal e tentou entrar pela porta exclusiva para ambulâncias. Ao ser impedido, deu um soco no vidro, que se quebrou. No impacto, o homem sofreu um corte profundo no braço, o que causou grande perda de sangue.

Renan recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi transferido em estado grave para o hospital em Vitória. Já o irmão recebeu alta após ser medicado.

Esta foi a segunda ocorrência de quebra de vidro no PA de Alto Lage em menos de uma semana. Na última quinta-feira (21), dois adolescentes com queimaduras tentaram forçar atendimento pela mesma porta e também quebraram o vidro. O reparo havia sido feito na manhã seguinte, mas voltou a ser danificado no sábado.

Segundo a unidade, pacientes que chegam a pé ou de carro devem iniciar o atendimento pela recepção principal. Após a ficha ser preenchida, a pessoa passa pela classificação de risco. A entrada de ambulâncias é exclusiva para casos de emergência, o que, segundo servidores, é explicado a todos que chegam ao local.

A direção da Organização Social, responsável pela gestão do PA, explicou que o familiar para o qual o atendimento foi solicitado não apresentava quadro de urgência ou gravidade que justificasse atendimento imediato.

Conforme a Polícia Civil, Renan foi autuado em flagrante por dano qualificado. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, será encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, assim que receber alta médica.

* Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.

