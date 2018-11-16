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Jovem armado ameaça passageiros em ônibus no ES

O suspeito foi autuado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 21:44
A faca utilizada pelo criminoso foi apreendida Crédito: Reprodução/TV GAZETA
Um jovem de 21 anos que estava armado com uma faca entrou em um ônibus e ameaçou passageiros em
Baixo Guandu
, na região Noroeste do Estado.
O criminoso embarcou na Rodoviária de Baixo Guandu, no ônibus com destino a Vitória, às 14h de quarta-feira (14), apresentando a passagem e embarcando normalmente no ônibus, junto com outros 12 passageiros. 
Em entrevista a TV Gazeta Noroeste, o passageiro Romildo de Paulo, que seguia com a esposa para Vitória e ficou sob a mira do criminoso, contou os momentos de terror que viveu durante 40 minutos de viagem, até o ônibus ser abordado em Colatina.
"Ele falou que se a polícia parasse o ônibus, iria descer sangue e matar dois ou três. Ele colocou todo mundo em um terror. A faca ficava no meu pescoço ou no meu peito e eu não sabia o que fazer", disse.
Uma passageira conseguiu acionar a polícia e o coletivo foi abordado no bairro Barbados. Ninguém ficou ferido.
O suspeito identificado como Bruno de Souza Lima foi detido e encaminhado para a Delegacia de Colatina junto com a faca que foi apreendida.
De acordo com a PM, Bruno Lima tem várias passagens e estava visivelmente alterado quando foi detido. 
O suspeito foi autuado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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