Jovem armado ameaça passageiros em ônibus no ES

A faca utilizada pelo criminoso foi apreendida Crédito: Reprodução/TV GAZETA

Um jovem de 21 anos que estava armado com uma faca entrou em um ônibus e ameaçou passageiros em

, na região Noroeste do Estado.

O criminoso embarcou na Rodoviária de Baixo Guandu, no ônibus com destino a Vitória, às 14h de quarta-feira (14), apresentando a passagem e embarcando normalmente no ônibus, junto com outros 12 passageiros.

Em entrevista a TV Gazeta Noroeste, o passageiro Romildo de Paulo, que seguia com a esposa para Vitória e ficou sob a mira do criminoso, contou os momentos de terror que viveu durante 40 minutos de viagem, até o ônibus ser abordado em Colatina.

"Ele falou que se a polícia parasse o ônibus, iria descer sangue e matar dois ou três. Ele colocou todo mundo em um terror. A faca ficava no meu pescoço ou no meu peito e eu não sabia o que fazer", disse.

Uma passageira conseguiu acionar a polícia e o coletivo foi abordado no bairro Barbados. Ninguém ficou ferido.

O suspeito identificado como Bruno de Souza Lima foi detido e encaminhado para a Delegacia de Colatina junto com a faca que foi apreendida.

De acordo com a PM, Bruno Lima tem várias passagens e estava visivelmente alterado quando foi detido.