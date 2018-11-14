Jovem agride ex-companheira por não aceitar fim do relacionamento

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

São Mateus, no Norte do Estado. Um jovem de 20 anos agrediu a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento do casal em, no Norte do Estado.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por algumas pessoas, na tarde de terça-feira (13), ao verem que um homem estava agredindo uma mulher às margens da BR 381.

Quando os militares chegaram ao local, a vítima relatou que estava morando há quatro anos com o suspeito, mas decidiu por fim ao relacionamento, saiu de casa e embarcou em um ônibus.

Porém, inconformado com o término, o suspeito abordou o coletivo na altura do KM 34, onde embarcou, pegou o celular da vítima e a coagiu a sair do ônibus.

Ao descer do ônibus, a vítima informou que foi agredida em várias partes do corpo pelo ex-companheiro.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado junto com a vítima para a Delegacia de São Mateus.