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agressão

Jovem agride ex-companheira por não aceitar fim do relacionamento

A violência aconteceu às margens da BR 381, em São Mateus. O homem foi autuado em flagrante por agressão na forma da Lei Maria da Penha

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 18:24
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um jovem de 20 anos agrediu a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento do casal em São Mateus, no Norte do Estado.
A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por algumas pessoas, na tarde de terça-feira (13), ao verem que um homem estava agredindo uma mulher às margens da BR 381.
Quando os militares chegaram ao local, a vítima relatou que estava morando há quatro anos com o suspeito, mas decidiu por fim ao relacionamento, saiu de casa e embarcou em um ônibus.
Porém, inconformado com o término, o suspeito abordou o coletivo na altura do KM 34, onde embarcou, pegou o celular da vítima e a coagiu a sair do ônibus.
Ao descer do ônibus, a vítima informou que foi agredida em várias partes do corpo pelo ex-companheiro.
O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado junto com a vítima para a Delegacia de São Mateus.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por agressão na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado à Audiência de Custódia.

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