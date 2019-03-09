Jane Cherubim está se recuperando na Casa de Caridade de Carangola Crédito: Beatriz Caliman

Jane Cherubim, de 36 anos, que foi brutalmente espancada pelo então namorado Jonas Amaral, de 34 anos, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, na última segunda-feira (4), se emocionou e passou mal após contar detalhes do crime à polícia. Por conta dos vômitos e dores que sentiu, a família pretende deixá-la em repouso absoluto neste sábado (9). Jane não tem previsão de alta da Casa de Caridade de Carangola, em Minas Gerais, onde está internada. De Carangola - MG - A vendedora, de 36 anos, que foi brutalmente espancada pelo então namorado Jonas Amaral, de 34 anos, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, na última segunda-feira (4), se emocionou e passou mal após contar detalhes do crime à polícia. Por conta dos vômitos e dores que sentiu, a família pretende deixá-la em repouso absoluto neste sábado (9). Jane não tem previsão de alta da Casa de Caridade de Carangola, em Minas Gerais, onde está internada.

Your browser does not support the audio element. Jane se emociona e passa mal após prestar depoimento no hospital

O irmão da vítima, Salvador Cherobin da Silva, contou que a última sexta-feira (8) foi um dia movimentado para Jane, pois ela recebeu a visita do advogado e do delegado que apura o caso durante a tarde para contar detalhes do crime.

"Acho que essa movimentação a deixou nervosa. Ela está lembrando das coisas aos poucos e contou mais detalhes em conversas com a polícia que aconteceram várias vezes no dia. Por diversas vezes ela se emocionou e no fim do dia, passou mal. Ela teve vômitos e sentiu muitas dores na cabeça. Essa pequena regressão se repetiu pela noite e na manhã de hoje (09). Por isso vamos preservá-la hoje. Pra que ela descanse e se recupere", afirmou.

Ele completou dizendo que apesar do quadro de Jane ser estável, não há previsão de alta. "Nem nós queremos que ela saia agora. Principalmente por conta dessa pequena regressão. Não podemos arriscar", disse.

ela até havia gravado um vídeo onde agradecia o apoio de todos e principalmente agradecia à Deus. "Louvo a Deus por cada oração. Por todo esforço e orações de vocês é que estou aqui de pé, de olho aberto. Agradeço muito, agradeço a minha família também", disse. Na manhã se sexta-feira (8), antes de prestar depoimento, a família havia comemorado a recuperação de Jane. Com o rosto ainda muito machucado, mas menos inchado,. "Louvo a Deus por cada oração. Por todo esforço e orações de vocês é que estou aqui de pé, de olho aberto. Agradeço muito, agradeço a minha família também", disse.

EMOÇÃO

O irmão da comerciante afirma que, a pedido da polícia, não pode dar detalhes do depoimento prestado por ela. Mas contou que ficou ainda mais triste e que chorou muito. Ele disse, ainda, que até esta sexta-feira (8) Jane acreditava que Jonas havia prestado socorro após o espancamento.

Na inocência da Jane, ela achou que ele havia prestado socorro após a tortura. Ela disse: poxa, meu irmão, achei que ele tinha me socorrido Salvador Cherobin, irmão da vítima

"Aí eu respondi que a realidade era dura. Mas que infelizmente ele não a socorreu. Ele a abandonou na estrada. Ela chorou e se emocionou diversas vezes", conta.