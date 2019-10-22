Home
Italiano é preso no Aeroporto de Vitória com droga em enxaguante bucal

O suspeito transportava uma mala com sete frascos de produtos de higiene pessoal contendo cocaína diluída. Ele foi preso por tráfico internacional

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 19:16

 - Atualizado há 6 anos

Polícia Federal prende homem transportando drogas no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um italiano de 55 anos foi preso por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Vitória na manhã desta desta terça-feira (22). Ele transportava uma mala com sete frascos diversos (enxaguante bucal, xampu, sucos, remédios) contendo cocaína diluída.

De acordo com a Polícia Federal, o homem reside na República Dominicana e teria chegado ao Brasil na semana passada. O suspeito foi detido quando tentava embarcar com destino a Portugal e encaminhado para a Superintendência Regional da PF, em Vila Velha.

O estrangeiro deve ser encaminhado ao DML e, posteriormente, ao sistema prisional estadual - ficando à disposição da Justiça.

PUNIÇÃO

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, segundo o art. 33 e 40 da Lei Lei 11.343/2006, é de reclusão de cinco a 15 anos e pagamento de multa, com aumento de um sexto a dois terços em razão da transnacionalidade do delito.

A cocaína estava diluída em produtos de higiene pessoal

