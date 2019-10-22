Polícia Federal

Italiano é preso no Aeroporto de Vitória com droga em enxaguante bucal

O suspeito transportava uma mala com sete frascos de produtos de higiene pessoal contendo cocaína diluída. Ele foi preso por tráfico internacional

Publicado em 22 de outubro de 2019

Polícia Federal prende homem transportando drogas no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um italiano de 55 anos foi preso por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Vitória na manhã desta desta terça-feira (22). Ele transportava uma mala com sete frascos diversos (enxaguante bucal, xampu, sucos, remédios) contendo cocaína diluída.

De acordo com a Polícia Federal, o homem reside na República Dominicana e teria chegado ao Brasil na semana passada. O suspeito foi detido quando tentava embarcar com destino a Portugal e encaminhado para a Superintendência Regional da PF, em Vila Velha.

O estrangeiro deve ser encaminhado ao DML e, posteriormente, ao sistema prisional estadual - ficando à disposição da Justiça.

PUNIÇÃO

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, segundo o art. 33 e 40 da Lei Lei 11.343/2006, é de reclusão de cinco a 15 anos e pagamento de multa, com aumento de um sexto a dois terços em razão da transnacionalidade do delito.

A cocaína estava diluída em produtos de higiene pessoal 1 de 2

