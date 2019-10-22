Italiano é preso no Aeroporto de Vitória com droga em enxaguante bucal

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 19:16
- Atualizado há 6 anos
Um italiano de 55 anos foi preso por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Vitória na manhã desta desta terça-feira (22). Ele transportava uma mala com sete frascos diversos (enxaguante bucal, xampu, sucos, remédios) contendo cocaína diluída.
De acordo com a Polícia Federal, o homem reside na República Dominicana e teria chegado ao Brasil na semana passada. O suspeito foi detido quando tentava embarcar com destino a Portugal e encaminhado para a Superintendência Regional da PF, em Vila Velha.
O estrangeiro deve ser encaminhado ao DML e, posteriormente, ao sistema prisional estadual - ficando à disposição da Justiça.
A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, segundo o art. 33 e 40 da Lei Lei 11.343/2006, é de reclusão de cinco a 15 anos e pagamento de multa, com aumento de um sexto a dois terços em razão da transnacionalidade do delito.
A cocaína estava diluída em produtos de higiene pessoal
