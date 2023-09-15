Irmãos suspeitos de assassinatos em cidade do ES são presos em MG

A ação faz parte da Operação Assassinos V , com objetivo a prender homicidas que atuavam nos municípios da região Norte do Espírito Santo, e foi realizada em conjunto com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais, além de um helicóptero, nos municípios de Resplendor e Santa Rita do Itueto (MG).

Segundo a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e dois de busca e apreensão por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os alvos da operação eram os dois irmãos, de 35 e 36 anos, que foram localizados e presos.