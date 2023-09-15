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Operação Assassinos V

Irmãos suspeitos de assassinatos em cidade do ES são presos em MG

Os dois homens, de 35 e 36 anos, também tinham atuação no tráfico de drogas do município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2023 às 08:52

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 08:52

Em Minas Gerais, polícia prende dois homicidas que atuavam em municípios do Norte do ES
Em Minas Gerais, polícia prende dois homicidas que atuavam em municípios do Norte do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Agentes da Superintendência de Polícia Norte (SPE) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, da Polícia Civil, prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), em Minas Gerais, dois irmãos, de 35 e 36 anos, suspeitos de cometer diversos assassinatos e tinham atuação no tráfico de drogas do município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo
A ação faz parte da Operação Assassinos V, com objetivo a prender homicidas que atuavam nos municípios da região Norte do Espírito Santo, e foi realizada em conjunto com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais, além de um helicóptero, nos municípios de Resplendor e Santa Rita do Itueto (MG). 

Em Minas Gerais, polícia prende dois homicidas que atuavam em municípios do Norte do ES

Segundo a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e dois de busca e apreensão por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os alvos da operação eram os dois irmãos, de 35 e 36 anos, que foram localizados e presos. 

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