Irmãos suspeitos de assassinatos em cidade do ES são presos em MG

Agentes da Superintendência de Polícia Norte (SPE) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, da Polícia Civil, prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), em Minas Gerais, dois irmãos, de 35 e 36 anos, suspeitos de cometer diversos assassinatos e tinham atuação no tráfico de drogas do município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo
A ação faz parte da Operação Assassinos V, com objetivo a prender homicidas que atuavam nos municípios da região Norte do Espírito Santo, e foi realizada em conjunto com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais, além de um helicóptero, nos municípios de Resplendor e Santa Rita do Itueto (MG).
Em Minas Gerais, polícia prende dois homicidas que atuavam em municípios do Norte do ES
Segundo a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e dois de busca e apreensão por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os alvos da operação eram os dois irmãos, de 35 e 36 anos, que foram localizados e presos.