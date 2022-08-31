Irmãos são mortos a tiros com intervalo de horas no mesmo bar em Cariacica

Gessé Conceição, de 29 anos, foi morto em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta, apurou no local que o primeiro a ser assassinado foi Gessé Conceição, de 29 anos, que trabalhava quando foi alvo dos tiros. Depois, o irmão dele foi morto na mesma circunstância. Em ambas situações, os relatos são de que homens armados chegaram ao local e atiraram. Dois irmãos foram mortos a tiros em um intervalo de poucas horas na frente do mesmo bar, no bairro Porto Novo, em Cariacica , na manhã desta quarta-feira (31). O repórter Diony Silva, da, apurou no local que o primeiro a ser assassinado foi Gessé Conceição, de 29 anos, que trabalhava quando foi alvo dos tiros. Depois, o irmão dele foi morto na mesma circunstância. Em ambas situações, os relatos são de que homens armados chegaram ao local e atiraram.

O primeiro ataque ocorreu por volta das 9h. Gessé estava trabalhando em um bar, ao lado do avô, quando foi surpreendido pelos tiros disparados por suspeitos. O jovem foi atingido por 13 disparos, segundo constatado pela perícia.

Gessé deixa dois filhos e uma enteada, que estava sob cuidados dele desde que perdeu a mãe há dois meses, vítima de um câncer. Segundo um amigo do jovem, que não quis se identificar, ele estava saindo da vida do crime e tinha o bar do avô como uma oportunidade de retomar a vida.

A polícia esteve em Porto Novo, Cariacica, após a primeira morte Crédito: Fabrício Christ

Poucas horas depois, antes de meio-dia, outro ataque foi registrado. No mesmo bar, o irmão de Gessé – que não teve o nome divulgado – foi assassinado a tiros.

Segundo apuração da reportagem no local, a Polícia Civil esteve no bar para recolher o corpo de Gessé e conversar com testemunhas, mas já havia deixado o local minutos antes do segundo ataque.

MAIS UM HOMICÍDIO EM CARIACICA