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Bairro Porto Novo

Irmãos são mortos a tiros com intervalo de horas no mesmo bar em Cariacica

Os dois foram assassinados em um bar mantido pelo avô: o primeiro foi morto por volta de 9h desta quarta-feira (31) e o segundo, pouco antes de meio-dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2022 às 13:03

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 13:03

Gessé Conceição, de 29 anos, foi morto em Cariacica
Gessé Conceição, de 29 anos, foi morto em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Dois irmãos foram mortos a tiros em um intervalo de poucas horas na frente do mesmo bar, no bairro Porto Novo, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (31). O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, apurou no local que o primeiro a ser assassinado foi Gessé Conceição, de 29 anos, que trabalhava quando foi alvo dos tiros. Depois, o irmão dele foi morto na mesma circunstância. Em ambas situações, os relatos são de que homens armados chegaram ao local e atiraram.
O primeiro ataque ocorreu por volta das 9h. Gessé estava trabalhando em um bar, ao lado do avô, quando foi surpreendido pelos tiros disparados por suspeitos. O jovem foi atingido por 13 disparos, segundo constatado pela perícia.
Gessé deixa dois filhos e uma enteada, que estava sob cuidados dele desde que perdeu a mãe há dois meses, vítima de um câncer. Segundo um amigo do jovem, que não quis se identificar, ele estava saindo da vida do crime e tinha o bar do avô como uma oportunidade de retomar a vida.
A polícia esteve em Porto Novo, Cariacica, após a primeira morte
A polícia esteve em Porto Novo, Cariacica, após a primeira morte Crédito: Fabrício Christ
Poucas horas depois, antes de meio-dia, outro ataque foi registrado. No mesmo bar, o irmão de Gessé – que não teve o nome divulgado – foi assassinado a tiros.
Segundo apuração da reportagem no local, a Polícia Civil esteve no bar para recolher o corpo de Gessé e conversar com testemunhas, mas já havia deixado o local minutos antes do segundo ataque.

MAIS UM HOMICÍDIO EM CARIACICA

Antes do duplo homicídio no bairro Porto Novo, um homem foi encontrado com várias marcas de tiros no corpo, no bairro Vila Prudêncio, também em Cariacica. Moradores relataram ter ouvido os disparos durante a madrugada, antes de o corpo ser encontrado em um terreno.
A vítima foi atingida com 10 tiros e não foi reconhecida por moradores da região. Ele estava sem os documentos. Ninguém foi preso pelo crime.

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