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Vila Prudêncio

Homem é encontrado morto em terreno após tiroteio em Cariacica

Vítima tinha várias marcas de tiros pelo corpo e foi encontrada por moradores no início da manhã desta quarta-feira (31), no bairro Vila Prudêncio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2022 às 12:44

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 12:44

Homem foi encontrado morto após tiroteio em Vila Prudêncio, Cariacica
Homem foi encontrado morto após tiroteio em Vila Prudêncio, Cariacica Crédito: Fabrício Christ
Um homem foi encontrado morto com várias marcas de tiros no corpo na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. A vítima não foi identificada.
No local, moradores relataram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que ouviram muitos barulhos de tiros durante a madrugada e, na manhã desta quarta-feira, encontraram a vítima caída em um terreno do bairro.
Cápsulas foram encontradas no chão perto de local onde homem foi encontrado morto em Vila Prudêncio, Cariacica
Cápsulas foram encontradas no chão perto de local onde homem foi encontrado morto em Vila Prudêncio, Cariacica Crédito: Fabrício Christ
O homem foi atingido por pelo menos dez disparos e não foi reconhecido por moradores da região. Como estava sem documentos, o homem também não pôde ser identificado pelos peritos da Polícia Civil.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

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