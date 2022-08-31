Homem é encontrado morto em terreno após tiroteio em Cariacica

Um homem foi encontrado morto com várias marcas de tiros no corpo na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. A vítima não foi identificada.
No local, moradores relataram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que ouviram muitos barulhos de tiros durante a madrugada e, na manhã desta quarta-feira, encontraram a vítima caída em um terreno do bairro.
O homem foi atingido por pelo menos dez disparos e não foi reconhecido por moradores da região. Como estava sem documentos, o homem também não pôde ser identificado pelos peritos da Polícia Civil.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta