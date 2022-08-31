Homem é encontrado morto em terreno após tiroteio em Cariacica

Homem foi encontrado morto após tiroteio em Vila Prudêncio, Cariacica Crédito: Fabrício Christ

Um homem foi encontrado morto com várias marcas de tiros no corpo na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. A vítima não foi identificada.

No local, moradores relataram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que ouviram muitos barulhos de tiros durante a madrugada e, na manhã desta quarta-feira, encontraram a vítima caída em um terreno do bairro.

Cápsulas foram encontradas no chão perto de local onde homem foi encontrado morto em Vila Prudêncio, Cariacica Crédito: Fabrício Christ

O homem foi atingido por pelo menos dez disparos e não foi reconhecido por moradores da região. Como estava sem documentos, o homem também não pôde ser identificado pelos peritos da Polícia Civil.