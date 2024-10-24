Irmãos são esfaqueados ao saírem de bar e um deles morre em Cariacica

Irmãos foram atacados na saída de bar em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

Dois irmãos, de 23 e 32 anos, foram alvos de um ataque na saída de um bar no bairro Nova Esperança, em Cariacica , na noite de quarta-feira (23). Segundo relatos à Polícia Militar , os dois estavam em um bar jogando sinuca e foram atacados por um homem com uma faca quando saíam do local. Eles tentaram correr, mas foram perseguidos pelo agressor até a frente de uma casa, onde as vítimas caíram no chão. Luan, de 23 anos, morreu em decorrência das facadas. Danilo, de 32 anos, recebeu alta do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, nesta quinta-feira (24).

As vítimas são:

Luan Carlos Berto dos Santos, de 23 anos, foi morto com golpes de faca no peito e o braço.



Danilo Santos da Silva, de 32 anos, foi ferido com golpes de faca no pescoço. Já recebeu alta.



Danilo contou aos militares que estava saindo do bar com o irmão quando o suspeito, conhecido como "Baiano", partiu para cima dos dois. A Polícia Militar informou em nota que, quando a equipe chegou ao local, o jovem de 23 anos já estava morto, enquanto o irmão, de 32 anos, apresentava ferimentos.

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o suspeito do crime já foi morador do bairro. Ele morava de aluguel em uma casa onde também mantinha um comércio de móveis usados, perto do bar onde esfaqueou os irmãos. A TV Gazeta apurou com testemunhas que o indivíduo teria cortado o próprio braço com a mesma faca após o ataque. Depois, ele pegou uma moto e fugiu. O homem teria sido visto por volta das 22h de quarta-feira comprando bebidas em uma distribuidora de um bairro vizinho.

A casa em que o suspeito morou, no bairro Nova Esperança, foi invadida por moradores que estavam revoltados com o crime. Móveis foram retirados da casa e queimados no meio da rua.

Casa do suspeito foi revirada em Cariacica após o crime Crédito: Oliveira Alves

Após atendimento da ocorrência, segundo o boletim, os policiais militares consultaram o Sistema de Inteligência da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo e verificaram que as duas vítimas não apresentavam pendências. Conforme a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional, Luan Carlos, morto em Nova Esperança, não tem registro em presídios do Espírito Santo. Danilo Santos, que ficou ferido, tem registro de entrada no sistema prisional em janeiro de 2024 por descumprimento de medida protetiva. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em fevereiro deste ano.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a manhã desta quinta-feira (24), nenhum suspeito havia sido detido.