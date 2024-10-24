Suspeito de arrastão é preso após ser agredido por populares em Viana

Um homem de 36 anos acabou preso na noite da última quarta-feira (23), no bairro Marcílio de Noronha , em Viana , após ser agredido por populares. Segundo a Polícia Militar, Diogo dos Santos Neves é suspeito de ter feito um arrastão na região. Ele foi detido por populares e encontrado pela polícia com sinais de espancamento. Os policiais levaram o indivíduo para evitar que o linchamento continuasse, e verificaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que Diogo estava em uma motocicleta Honda CG preta e é suspeito de ser o autor de assaltos à mão armada no bairro Operário, em Cariacica. Ele teria roubado dois aparelhos celulares e cerca de R$ 200 de uma mulher de 35 anos, e da sobrinha dela, de 15, quando as duas estavam em uma loja.

Já no bairro Marcilio de Noronha , em Viana, a população o imobilizou. Os militares encontraram o homem todo ensanguentado e o algemaram para evitar que o linchamento continuasse. Nesse momento, foi constatado que a arma que estava com o suspeito era apenas um simulacro, ou seja, não era uma arma de verdade. Também foi encontrado com ele um celular com documento de outra possível vítima dentro da capa de proteção do aparelho.

Devido aos ferimentos, Diogo foi levado o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, em Viana. A média de plantão encaminhou o suspeito para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para fazer uma tomografia. Chegando lá, o suspeito conseguiu se desvencilhar de parte das algemas e saiu correndo. Ele foi alcançado novamente, mas resistiu e tentou pegar a arma do policial. Nesse momento, o PM disparou três vezes, sem acertar o suspeito, para conter as tentativas.

O suspeito foi identificado pela polícia como foragido da justiça. Contra Diogo, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana. Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, a reportagem apurou que o mandado é referente a uma regressão penal do regime semiaberto para o regime fechado.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por roubo e resistência à ação policial. Posteriormente, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).