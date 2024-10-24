PF simula sequestro de avião e ameaça de bomba no Aeroporto de Vitória

O exercício consistiu em uma simulação realista de sequestro de aeronave, onde agentes especializados negociaram a rendição dos criminosos, assegurando a integridade física de todos os envolvidos. Policiais federais que atuam diretamente na segurança aeroportuária participaram da simulação, juntamente com integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), capacitados em negociações de crise. Para reforçar a operação, membros do Comando de Operações Táticas (COT), baseados em Brasília/DF, também estiveram presentes, acompanhando de perto as ações e contribuindo para o aprimoramento das técnicas de segurança.