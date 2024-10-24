PF simula sequestro de avião e ameaça de bomba no Aeroporto de Vitória

"Ameaça de bombas e apoderamento ilícito de aviões": estes foram os temas de um exercício simulado realizado pela Polícia Federal no Aeroporto de Vitória na última quarta-feira (23). A ação integra um plano de treinamentos para capacitar agentes para atuarem em situações críticas, como sequestro de aviões com reféns e ataques com explosivos. A ideia, segundo a corporação, é aperfeiçoar os protocolos de resposta, testar os recursos e ferramentas já disponíveis, além de fortalecer a integração entre as forças de segurança.
O exercício consistiu em uma simulação realista de sequestro de aeronave, onde agentes especializados negociaram a rendição dos criminosos, assegurando a integridade física de todos os envolvidos. Policiais federais que atuam diretamente na segurança aeroportuária participaram da simulação, juntamente com integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), capacitados em negociações de crise. Para reforçar a operação, membros do Comando de Operações Táticas (COT), baseados em Brasília/DF, também estiveram presentes, acompanhando de perto as ações e contribuindo para o aprimoramento das técnicas de segurança.
O treinamento foi encerrado com a remoção e detonação segura de artefatos explosivos, conduzida pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo, cuja equipe especializada em explosivos garantiu a efetividade da operação. O simulado envolveu ainda representantes de diversas entidades públicas e privadas ligadas à segurança aeroportuária, destacando o compromisso com equipes multidisciplinares e prontas para agir de maneira integrada em situações de risco iminente.
A Polícia Federal considera que o treinamento é uma forma de reafirmar o compromisso em manter a segurança pública em ambientes críticos, como os aeroportos, investindo continuamente no aperfeiçoamento das técnicas operacionais e na integração das forças de segurança, para garantir a proteção dos passageiros e a prevenção de ações criminosas.