Polícia investiga denúncia de irregularidades em supermercado no ES

Os vídeos (veja acima), que circularam em redes sociais na última semana, chamaram a atenção de moradores da cidade. Em um deles, é possível ver baratas - algumas vivas - entre as carnes armazenadas na câmara frigorífica. Em outro registro, um funcionário arrasta uma peça de carne pelo chão. Um vídeo também mostra larvas em um utensílio que estava na câmara frigorífica.

O que dizem os órgãos competentes

Por nota, o Procon de Nova Venécia informou que tomou ciência dos fatos em razão da ampla divulgação dos vídeos nas redes sociais. "Em atenção à situação, entramos em contato com a Vigilância Sanitária, órgão competente para conduzir a fiscalização no âmbito sanitário, a qual nos esclareceu que os procedimentos já se encontram em andamento", comunicou.

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A vigilância sanitária do município, por sua vez, disse, em nota, que uma equipe da Divisão de Vigilância Sanitária de Nova Venécia esteve no local para realizar a inspeção. "A denúncia foi investigada e, no momento da inspeção, foram identificadas algumas não conformidades. Cabe ressaltar que nem tudo o que foi apresentado nos vídeos foi encontrado", acrescentou.

Questionada por A Gazeta sobre quais seriam as "não conformidades identificadas", o órgão informou que "não pode fornecer detalhes específicos sobre as não conformidades encontradas durante a inspeção, pois essas informações são restritas e fazem parte de relatórios técnicos, que são comunicados apenas aos envolvidos".

De acordo com a Vigilância Sanitária de Nova Venécia, o estabelecimento foi notificado e as providências foram tomadas conforme a legislação sanitária em vigor.

Por fim, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento.

O que diz a empresa

Em nota de esclarecimento feita em uma rede social, o diretor-presidente do Cricaré Supermercados, Paulo Maestri, comunicou que as situações ocorreram fora do horário de atendimento ao público. "Foi identificado por nossa supervisão, tomada todas as medidas administrativas corretivas e prontamente comunicado às autoridades", disse.