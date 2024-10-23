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Nova Venécia

Polícia investiga denúncia de irregularidades em supermercado no ES

Em vídeos que circularam em redes sociais, é possível ver baratas, larvas e, até mesmo, um funcionário arrastando uma peça de carne pelo chão do estabelecimento
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

23 out 2024 às 17:36

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 17:36

A Polícia Civil investiga uma denúncia de irregularidades em um supermercado localizado no Centro de Nova VenéciaNoroeste do Espírito Santo. O registro ocorreu em um estabelecimento do Cricaré Supermercados.
Os vídeos (veja acima), que circularam em redes sociais na última semana, chamaram a atenção de moradores da cidade. Em um deles, é possível ver baratas - algumas vivas - entre as carnes armazenadas na câmara frigorífica. Em outro registro, um funcionário arrasta uma peça de carne pelo chão. Um vídeo também mostra larvas em um utensílio que estava na câmara frigorífica. 
Diante da repercussão, o caso chegou até o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Vigilância Sanitária e Polícia Civil do município. 

O que dizem os órgãos competentes

Por nota, o Procon de Nova Venécia informou que tomou ciência dos fatos em razão da ampla divulgação dos vídeos nas redes sociais. "Em atenção à situação, entramos em contato com a Vigilância Sanitária, órgão competente para conduzir a fiscalização no âmbito sanitário, a qual nos esclareceu que os procedimentos já se encontram em andamento", comunicou.
Polícia investiga denúncia de irregularidades em supermercado no ES
A vigilância sanitária do município, por sua vez, disse, em nota, que uma equipe da Divisão de Vigilância Sanitária de Nova Venécia esteve no local para realizar a inspeção. "A denúncia foi investigada e, no momento da inspeção, foram identificadas algumas não conformidades. Cabe ressaltar que nem tudo o que foi apresentado nos vídeos foi encontrado", acrescentou.
Questionada por A Gazeta sobre quais seriam as "não conformidades identificadas", o órgão informou que "não pode fornecer detalhes específicos sobre as não conformidades encontradas durante a inspeção, pois essas informações são restritas e fazem parte de relatórios técnicos, que são comunicados apenas aos envolvidos".
De acordo com a Vigilância Sanitária de Nova Venécia, o estabelecimento foi notificado e as providências foram tomadas conforme a legislação sanitária em vigor.
Por fim, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento. 

O que diz a empresa

Em nota de esclarecimento feita em uma rede social, o diretor-presidente do Cricaré Supermercados, Paulo Maestri, comunicou que as situações ocorreram fora do horário de atendimento ao público. "Foi identificado por nossa supervisão, tomada todas as medidas administrativas corretivas e prontamente comunicado às autoridades", disse. 

Posicionamento do Cricaré Supermercados

"Estou aqui em respeito aos nossos clientes e sociedade civil, para trazer luz e esclarecimentos em relação às imagens caluniosas e a campanha difamatória que visam denegrir a imagem da nossa empresa. O fato narrado ocorreu fora do nosso horário de atendimento ao público, foi identificado por nossa supervisão, tomada todas as medidas administrativas corretivas e prontamente comunicado às nossas autoridades.

Somos uma empresa com quase 40 anos de mercado, 100% regular. Prezamos pela formação de nossos colaboradores, que recebem treinamento de conduta e ética, manipulação de alimentos e são constantemente acompanhados por uma nutricionista. Continuaremos com o compromisso de sempre ofertar produtos de qualidade."

Paulo Maestri - Diretor-presidente do Cricaré Supermercados

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