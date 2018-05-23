Irmãos de 2 e 4 anos são abandonados em Vila Velha Crédito: TV Gazeta

Dois irmãos de 2 e 4 anos foram encontrados pela Polícia Militar abandonados dentro de uma casa, na noite de segunda-feira (21), no Ibes, em Vila Velha. O mais velho dos meninos apresentava lesões no corpo e teve que ser levado para o hospital.

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Os policiais foram acionados por moradores da região que constataram que os dois meninos estavam sozinhos em casa. Populares disseram aos PMs que a residência estava trancada desde o início da manhã, quando o casal de adultos deixou o local com um bebê afirmando que iriam levá-lo ao médico. Porém, já eram 18h50 quando os moradores acionaram a polícia, pois as crianças foram deixadas dentro da casa, com a porta trancada.

Os policiais fizeram contato com o menino mais velho pela janela. O garotinho apresentava hematomas no corpo e disse que o irmão estava no quarto, mas não conseguia levá-lo até a sala. Os PM conseguiram entrar na residência após arrombar a porta para ter acesso aos pequenos.

O menino de 2 anos estava sujo de fezes e não apresentava machucados pelo corpo. Já o irmão tinha manchas vermelhas e em alto relevo no rosto, segundo testemunhas. Já nas costas, marcas de vincos vermelhos. A suspeita é de que o padrasto, que é pai do menino de 2 anos, teria o agredido com uma chinelada no rosto e com tapas nas costas.

O garotinho foi levado para um hospital em Vila Velha. Na tarde desta terça-feira (22), ele foi levado por conselheiros tutelares para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde passou por exames de corpo de delito. O menino teve que ser levado novamente para o hospital, pois apresenta suspeita de pneumonia.