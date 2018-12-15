Invasão, tiros e morte dentro de casa de moradora em Vitória

Homem foi morto dentro de casa de moradora Crédito: Bianca Vailant

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Morro do Alagoano terminou com um suspeito morto dentro da casa de uma moradora do bairro Santo Antônio, em Vitória. O caso aconteceu por volta das 18 horas de desta sexta-feira (14).

A moradora da casa invadida contou que viveu momentos de desespero. Estou muito nervosa, nunca tinha passado por uma situação dessas, desabafou.

Polícia Militar informou, em nota, que durante patrulhamento no Morro do Alagoano, em Vitória, quatro homens, ao avistarem as equipes policiais, fugiram pelas ruas do bairro e foram perseguidos pelos militares. Durante a perseguição, três dos suspeitos conseguiram fugir e o quarto, em fuga, correu em direção a uma escadaria da região. informou, em nota, que durante patrulhamento no Morro do Alagoano, em Vitória, quatro homens, ao avistarem as equipes policiais, fugiram pelas ruas do bairro e foram perseguidos pelos militares. Durante a perseguição, três dos suspeitos conseguiram fugir e o quarto, em fuga, correu em direção a uma escadaria da região.

No local, o suspeito, Erivelson Alves da Silva, 23 anos, sofreu uma provável queda e uma fratura exposta no pé esquerdo. Apesar da lesão, o homem continuou a fuga pelas escadarias, quando se deparou com um portão aberto e invadiu a residência de um dos moradores, deixando atrás de si um rastro de sangue, que foi seguido pelos policiais.

Enquanto seguiam as manchas de sangue, uma testemunha indicou para os policiais que o suspeito teria invadido a residência. Ao localizarem o indivíduo ferido na escada da residência, os militares perceberam que ele fazia uso de um telefone celular.

O policial então pediu para que o criminoso largasse o aparelho, e ele afirmou que estaria pedindo socorro ao Samu. Apesar da orientação dos militares, o suspeito, mesmo ferido, insistiu na fuga.

Nesse momento, o suspeito, que ainda estava na escada da residência, invadiu o interior da casa e foi seguido pelo policial. Ao perceber a que não era possível dar continuidade à fuga, o criminoso sacou uma arma e apontou para o policial, que reagiu à ameaça e baleou o suspeito.

INVESTIGAÇÕES

Em nota, a PM afirmou que valoriza a vida de qualquer pessoa durante suas ações e treinamentos. Contudo, usará sempre da técnica e força proporcional necessária para preservar também a integridade dos policiais que atuam em defesa da sociedade.

De acordo com a Polícia Civil, Erivelson foi baleado duas vezes no peito, uma na mão e outra no pé direito. Com ele foram encontrados uma pistola 380 e maconha, segundo a PM.

Departamento Médico Legal (DML) e só será liberado no sábado (15). Antes de morrer, o suspeito ainda teria ligado para a mãe e informado que entrou em um confronto com a polícia e que, durante a fuga, teria perdido o pé. O corpo do suspeito foi encaminhado para oe só será liberado no sábado (15). Antes de morrer, o suspeito ainda teria ligado para a mãe e informado que entrou em um confronto com a polícia e que, durante a fuga, teria perdido o pé.