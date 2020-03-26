Invasão e morte em prédio no ES: 'Tinha força que não parecia humana'

O casal de médicos que passou por momentos de pânico durante a tentativa de invasão ao apartamento deles na Praia do Canto está abalado e com os filhos, menores de idade, traumatizados diante da situação. As crianças estavam em casa na hora em que um homem tentou entrar no apartamento e acabou morto na varanda , na noite desta quarta-feira (25). O casal disse que o homem apresentava uma força fora do comum.

"Nós não temos condições psicológicas de gravar entrevistas. Estamos muito abalados com tudo o que aconteceu", disse a mãe das crianças, médica, que estava com o marido, também médico, na hora da invasão. O casal não quis ser identificado e repassou as informações por escrito para a reportagem.

Segundo ela, o homem parecia estar sob efeito de drogas e apresentava uma força fora do comum.

"Fomos surpreendidos, dentro da nossa casa, por um indivíduo totalmente drogado, descontrolado, fora de si, com uma força que não parecia ser humana", detalhou.

FILHOS E APOIO DA POLÍCIA MILITAR

A médica descreveu a situação das crianças, lamentou a insegurança dos dias de hoje e agradeceu o apoio da Polícia Militar. "Temos dois filhos, ainda crianças, que estavam presentes nesse momento de pânico e estão traumatizados. Não esperávamos viver isso dentro da nossa casa. A insegurança está cada dia maior, mas gostaríamos de agradecer a equipe da Polícia Militar que prontamente atendeu o nosso pedido de socorro", concluiu.

INVASÃO DO APARTAMENTO

A família viveu momentos de pânico e horror dentro do apartamento localizado na Rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto , em Vitória . Por volta das 22h30 desta quarta-feira (25), após ser impedido pelo porteiro de invadir o prédio, um homem, que andava alterado pelas ruas do bairro, deixou na calçada uma camisa e um boné e escalou o muro de um prédio vizinho para ter acesso ao condomínio.

Ao conseguir entrar no condomínio, o homem escalou o prédio e teve acesso à varanda do primeiro andar. No apartamento estava o morador, a esposa e os filhos, que foram alertados, aos gritos de vizinhos, que o invasor ameaçava entrar no imóvel.

Os donos do apartamento, um casal de médicos, tentaram impedir a entrada do invasor. O homem tentou escapar indo em direção à varanda do segundo andar, mas foi segurado pelas pernas, momento em que desceu e entrou na varanda do primeiro andar após lutar com a família.

Segundo a polícia, após a luta corporal, o invasor foi morto com um golpe de faca no peito. Peritos e também policiais da DHPP estiveram no prédio e recolheram algumas imagens que mostram o momento que o homem invadiu o condomínio.

No muro do prédio vizinho ficaram as marcas de sangue do suspeito. Por causa disso, a polícia acredita que ele estava ferido antes de entrar no prédio.

Por volta da meia-noite, o corpo do homem, ainda sem identificação, foi tirado do apartamento e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Já o médico foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele foi autuado por homicídio culposo, pagou fiança de R$ 800 e foi liberado.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil informa que o morador do apartamento foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde, após os procedimentos apuratórios, foi autuado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, mas tão somente de defender a própria integridade física e da família. Ele foi liberado após pagamento de fiança.

O Inquérito Policial será encaminhado ao Ministério Público Estadual, que definirá pela denúncia ou arquivamento.