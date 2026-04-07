Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES

A Justiça do Espírito Santo determinou a internação por três anos do adolescente que esfaqueou um colega dentro de uma escola pública de Vitória, no Espírito Santo. O crime ocorreu em março, no bairro Jardim Camburi.

Na decisão proferida na segunda-feira (6), consta que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio por motivo torpe. O menor está internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) desde quando ocorreu o crime.

A decisão da Justiça aponta premeditação, interesse em fazer mais vítimas do que efetivamente fez e a escolha aleatória do menino esfaqueado, elementos que pesaram no entendimento pela aplicação da medida socioeducativa de internação. Em depoimento, o adolescente confessou que planejou o ataque.

A promotoria defendeu a internação do adolescente. Já a defesa pediu a desclassificação do ato infracional atribuído ao jovem, e o juízo decidiu pela medida mais severa, fixando a internação pelo período de três anos.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e a Prefeitura de Vitória foram procurados, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.

Relembre o caso

O ataque aconteceu no dia 19 de março, em uma unidade municipal de ensino do bairro Jardim Camburi, em Vitória. O adolescente entrou no local armado com uma faca e feriu um estudante, também de 13 anos, nas costas e na região da axila.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Infantil Dra. Milena Gottardi, na capital, onde foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A alta aconteceu no começo de abril.

Após o ataque, o agressor foi levado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e, depois, encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).