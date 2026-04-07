Na Rotatória do Ó

Professora morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra

A vítima seguia de bicicleta elétrica quando a colisão aconteceu na noite de segunda-feira (6); vítima trabalhava em uma escola do bairro Jardim Limoeiro
Mikaella Mozer

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 21:17

Colisão entre ônibus do Sistema Transcol e uma bike elétrica deixa uma mulher morta na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra Crédito: Álvaro Guaresqui
Uma professora de 57 anos morreu ao ser atropelada por um ônibus da linha 523 (T. de Jacaraípe/T. de Jardim América) do Sistema Transcol na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra. Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o veículo seguia na faixa exclusiva para ônibus e a mulher em uma bike elétrica quando a colisão aconteceu na noite de segunda-feira (6). 
O diretor do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), Washington Lima, disse à reportagem da TV Gazeta que o condutor do coletivo contou a ele que o semáforo estava aberto para o automóvel quando foi surpreendido.

A vítima foi identificada como Vanusa Batista Cunha Pereira e trabalhava na área da educação como professora em uma escola no bairro Jardim Limoeiro, no município serrano.

