Professora morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra

Uma professora de 57 anos morreu ao ser atropelada por um ônibus da linha 523 (T. de Jacaraípe/T. de Jardim América) do Sistema Transcol na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra. Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o veículo seguia na faixa exclusiva para ônibus e a mulher em uma bike elétrica quando a colisão aconteceu na noite de segunda-feira (6).
O diretor do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), Washington Lima, disse à reportagem da TV Gazeta que o condutor do coletivo contou a ele que o semáforo estava aberto para o automóvel quando foi surpreendido.
A vítima foi identificada como Vanusa Batista Cunha Pereira e trabalhava na área da educação como professora em uma escola no bairro Jardim Limoeiro, no município serrano.