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Bancos

Integrantes de quadrilha da "pescadinha" em banco são presos no ES

A polícia informou que o bando arrombava caixas eletrônicos, criando uma abertura suficiente para que pudessem colocar uma ferramenta semelhante a uma pinça para "pescar" envelopes de depósitos

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 02:15

Publicado em 

13 abr 2019 às 02:15
Adalberto Jorge Teixeira Júnior, de 31 anos e Renner dos Reis Rodrigues, de 33 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dos integrantes de uma quadrilha especializada em furto da “pescadinha” em bancos foram presos durante uma operação policial, na manhã de quinta-feira (12), na Serra. Em uma das empreitadas criminosos, o bando chegou a levar cerca de R$ 27 mil.
De acordo com a polícia, o bando arrombava caixas eletrônicos, criando uma abertura suficiente para que pudessem colocar uma ferramenta semelhante a uma pinça para “pescar” envelopes de depósitos bancários, por isso era chamado de “pescadinha”.
> Tiro que feriu estudante em ônibus de Vitória partiu da polícia
Um dos alvos foi uma agência bancária no bairro Jardim da Penha, em Vitória, em junho de 2017, de onde foi levada a quantia de R$ 27 mil. Outro alvo foi uma agência na localidade de Piranema, em Minas Gerais, dessa vez em fevereiro de 2018. A polícia ainda investiga a participação do bando em outras ações semelhantes.
Uma equipe de policiais da Delegacia de Roubo a Banco detiveram Adalberto Jorge Teixeira Júnior, 31, no bairro São Diogo II, e Renner dos Reis Rodrigues, 33, em Jardim Limoeiro, em cumprimento de mandando de prisão em aberto por estes crimes. Ainda estão foragidos os parceiros de Adalberto e Renner, Bruno Mesquita de Paula Braga e Angelo Telmo Moraes Júnior.
Quem tiver informações sobre a localização dos suspeitos pode repassar para a polícia pelo telefone 181.

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