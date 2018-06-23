Inspetora penitenciária reage e atira contra assaltante em Viana

Inspetora penitenciária seguia para o trabalho quando foi surpreendida Crédito: Marcelo Prest

Uma inspetora penitenciária, 35 anos, reagiu a uma tentativa de assalto e lutou com o ladrão, na manhã desta sexta-feira (22), em Viana. A vítima seguia para o trabalho quando foi surpreendida por dois criminosos. Ela ainda atirou contra um dos bandidos, que não foi atingido.

A inspetora contou que era por volta das 6h30, quando ela e uma mulher foram abordadas em um ponto de ônibus, às margens da BR 262. Os bandidos chegaram em uma motocicleta preta.

Assim que o veículo parou, o garupa já desceu da moto com a arma em punho e mandou a inspetora entregar a bolsa. Foi então, que ela reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Eu aproveitei a oportunidade e puxei ele pela camisa. Nós caímos no chão e continuamos a lutar. Ele me deu um soco no nariz, relata.

No meio da briga, o bandido levantou-se do chão e apontou novamente a arma para a inspetora. No mesmo instante, ela sacou a pistola calibre ponto 40, que carregava, e atirou duas vezes em direção ao criminoso. Ele fugiu correndo e não vi se foi atingido ou não. Ele deixou a arma que usava caída no chão, quando peguei, vi que era de brinquedo.

O suspeito que pilotava a moto, ao ver a inspetora armada, fugiu deixando o comparsa para trás. A inspetora foi para a 4ª Delegacia Regional, onde registrou ocorrência. Até o fechamento da edição nenhum suspeito do crime havia sido preso.

"ME SENTI SUPER PREPARADA PARA REAGIR"

Enquanto esperava atendimento na delegacia, a inspetora penitenciária de 35 anos, conversou com a reportagem e contou como foi abordada pelos criminosos.

Você os viu se aproximando?

Vi a moto vindo pela rodovia, não imaginei que fosse ser assalto. Quando percebi, eles já pararam a moto em frente ao ponto de ônibus e o carona desceu com a arma na mão.

O que ele disse?

Ele mandou eu entregar a minha bolsa, estava bem nervoso.

Como reagiu?

Na hora que ele veio na minha direção, eu já percebi que dava para reagir e fui para cima dele.

Sentiu-se segura para reagir?

Sim. Faz parte da minha profissão. Me senti super preparada para isso, tive um bom treinamento. Não faria se não estivesse segura. Além disso, antes de atirar, gritei pedindo à senhora que estava comigo no ponto para se afastar. Não coloquei a vida de ninguém em risco.

Na hora, achou que ele fosse atirar em você?