Inspetor planejava facilitar nova ação de fugas em cadeia no ES

Publicado em 24 de julho de 2019 às 20:07
- Atualizado há 6 anos
Um inspetor penitenciário, que não teve identidade revelada, foi detido na operação "Beijo de Judas" — que tem o objetivo de investigar a facilitação na fuga dos nove detentos da Penitenciária de Vila Velha III, em Xuri, no dia 22 de abril de 2019. De acordo com o delegado Raphael Ramos, que é titular da Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), durante as investigações a polícia descobriu que uma segunda fuga já estava sendo planejada.
O delegado explicou que assim que aconteceu a fuga, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) começou a investigação e pediu apoio do órgão.
De acordo com o delegado Raphael Ramos, a Polícia Civil, junto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, fizeram diligências na época. Foram três meses de investigação e, nesta quarta-feira (24), com mandado de busca e apreensão em Cristóvão Colombo, Vila Velha, o inspetor foi detido preventivamente.
Além do endereço do servidor, a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão em Vila Velha, outro em Cariacica e dois em Vitória, todos em residências de servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Um sexto local também passou por mandado de busca, que foi a própria penitenciária, nos armários dos inspetores.
PLANO INTERROMPIDO
"No início de maio, cerca de duas semanas após a fuga dos nove detentos, identificamos um segundo plano de fuga que aconteceria através desse servidor detido hoje. A informação foi passada por um colaborador, que não será identificado. Ele procurou o Nuroc e informou que estava com cerca de R$ 3,5 mil e materiais cortantes, que seriam colocados pelo inspetor dentro da unidade para que detentos conseguissem fugir", explicou.
O delegado conta que a polícia investiga a participação de outros servidores, que por enquanto não serão identificados porque o inquérito não foi concluído. Raphael disse, ainda, que a polícia não pretendia falar sobre o assunto antes da conclusão do inquérito, mas decidiu divulgar a prisão porque parte da imprensa teve o conhecimento da ação.
O servidor preso estava contratado temporariamente há 10 meses quando praticou o crime de facilitação de fuga. Ele continuou trabalhando enquanto era investigado para não levantar suspeitas. No fim do contrato de 12 meses, em junho deste ano, ele foi dispensado.
MATERIAIS APREENDIDOS
O celular do servidor foi apreendido. Na casa dele, recolheram uma placa de coletes balísticos que eles não acreditam que tem ligação com a fuga.
Nos outros pontos de busca e apreensão, encontraram uma arma na casa do pai de um dos servidores. A arma tinha restrição administrativa. O homem foi autuado por posse, pagou fiança e foi liberado.
INVESTIGAÇÃO CONTINUA
O delegado Raphael Ramos finalizou que a investigação continua, e que a polícia pretende identificar outros possíveis investigados. A equipe busca mais informações sobre o caso, sobre a fuga e valores que seriam pagos.
"Ainda não podemos afirmar o que esse servidor ganharia para facilitar as fugas, nem se ele tinha alguma relação de parentesco com algum dos detentos", explicou.
O subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal da Secretaria de Justiça (Sejus), Alessandro Ferreira de Souza, afirmou que a secretaria tem trabalhado colhendo informações para recapturar os sete foragidos que ainda não foram encontrados.
Ele informou, ainda, que, assim que souberam do fato, a diretoria começou a investigar ouvindo possíveis envolvidos, viram uma conexão com o inspetor e passaram o caso ao Nuroc, que, prontamente, teria agido nas investigações.
A FUGA
Os detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, do Complexo de Xuri, em abril. Dos nove detentos, um deles é apontado pela polícia como chefe do tráfico de Flexal II. Além dele, estão na lista um agressor de mulher, acusados de roubos e um suspeito de vários homicídios.
A Secretaria do Estado de Justiça (Sejus) afirma que apenas dois fugitivos foram recapturados. Wallas Borges Silva, que foi detido por agredir a namorada e arrastá-la pelo braço, em Vitória, e Gleidson Rezende Marçal, o Xaropinho, suspeito de cometer vários homicídios em Santa Rita, Vila Velha. Eles estão presos na Penitenciária de Segurança Máxima I.
O foragido acusado de ser o chefe do tráfico de Flexal II é Adair Fernandes da Silva, o Dadá. Ele estava detido desde novembro de 2017, quando foi encontrado com duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre .40, uma espingarda calibre 12, além de aproximadamente R$ 5 mil. Ele também é suspeito de fazer uma foto que viralizou, apontando uma arma em direção a viatura da PM.
Na foto, que circulou em 2017, dois suspeitos mostram apenas parte do antebraço e das mãos segurando duas pistolas, uma delas com pente estendido, apontadas para uma viatura da polícia parada em um semáforo.
Os outros fugitivos são Sávio Soares de Souza, preso desde 2016 por tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores; Julio Cesar Geraldo, preso desde 2014 por tráfico de drogas, porte de arma , receptação e roubo; Carlos Eduardo Ferreira da Silva, preso desde 2015 por roubo, tráfico de drogas;
Adamo Moreira Feliz, preso desde 2018 por posse de arma e tráfico de drogas; Jean Carlos de Souza Silva, preso desde 2017 por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, corrupção de menores e roubo; e Charles Bastos Morares, preso em 2018 por posse de arma.
COMO ESCAPARAM DO PRESÍDIO?
Embora a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não tenha informado a dinâmica da fuga, Rhuan Karllos Alves Fernandes, presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) contou que os detentos conseguiram escapar cortando a grade que dá acesso a área externa da unidade.
OS FUGITIVOS
ADAIR FERNANDES SILVA
Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.
WALLAS BORGES SILVA (RECAPTURADO)
Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas
SÁVIO SOARES DE SOUZA
Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.
JULIO CESAR GERALDO
Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.
ADAMO MIREIRA FELIX
Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas
JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA
Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.
CHARLES BASTOS MORARES
Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
GLEIDSON RESENDE MARÇAL (RECAPTURADO)
Entrada no sistema prisional em 28/08/2016 por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Há ainda outros processos por homicídio e resistência à prisão."
