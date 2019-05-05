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Serra

Inspetor penitenciário reage, atira e prende assaltante baleado nas nádegas

Mãe de um dos criminosos pediu desculpas ao inspetor penitenciário na saída da delegacia

Publicado em 

05 mai 2019 às 14:19

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 14:19

Inspetor reage a assalto e prende dois criminosos na Serra Crédito: Elis Carvalho
Dois jovens de 19 e 21 anos foram presos após tentarem assaltar um inspetor penitenciário de 33 anos na estrada que liga Bicanga a Cidade Continental, na Serra. O crime aconteceu no início da madrugada deste domingo (5) e um dos criminosos acabou baleado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta de 0h40, quando o inspetor penitenciário dirigia um veículo Corolla prata. Ele acabava de sair da casa da namorada em direção à própria residência, quando percebeu que estava sendo seguido por um veículo Prisma branco.
Logo depois, os ocupantes do Prisma fecharam o inspetor penitenciário, que ainda tentou dar a ré, mas colidiu em um poste. Enquanto isso, os criminosos gritavam "perdeu".
Inspetor penitenciário reage, atira e prende assaltante baleado nas nádega
> Homem é morto em casa após cantar mulher do vizinho em Cariacica
Dupla se entregou após um deles ser baleado nas nádegas Crédito: Arquivo Pessoal
Quem dirigia o Prisma branco, de acordo com a polícia, era José Felipe Alves da Silva de Paula, de 19 anos, e quem saiu do veículo anunciando o assalto foi o Jonatan da Silva Simões, de 21 anos. O inspetor penitenciário sacou a arma e atirou cerca de 13 vezes contra os bandidos.
Foi nesse momento que José Felipe foi atingido com um tiro nas nádegas. Ao perceber que a vítima estava armada, Jonatan retornou ao Prisma branco na intenção de se esconder e fugir. Porém, a vítima continuou atirando até que a dupla decidiu se entregar aos gritos de "perdi".
O próprio inspetor penitenciário fez a prisão dos criminosos e acionou a Polícia Militar. No local, a polícia descobriu que havia dentro do veículo duas toucas ninjas e dois revólveres calibre 38 com 19 munições.
> Homem é preso carregando caixa d'água na cabeça em Vila Velha
José Felipe foi encaminhado para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves onde passou por atendimento médico e foi liberado. A dupla passou pela Delegacia Regional da Serra, onde prestou depoimento e confessou o crime.
Inspetor reage a assalto e prende dois criminosos na Serra Crédito: Elis Carvalho
De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, que está de plantão na delegacia regional, os dois assaltantes alegaram ser usuários de drogas e estavam devendo dinheiro para traficantes. Eles resolveram comprar as armas na feira do Aribiri, em Vila Velha, para levantar o dinheiro e pagar a dívida.
No momento que o inspetor penitenciário deixava a delegacia, após prestar depoimento e ser liberado, foi abordado pela mãe do José Felipe, Maria Júlia Alves da Silva, de 52 anos. Ela, que é bacharel em Direito, pediu desculpas e disse que não foi isso que ela almejou para o filho dela.

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