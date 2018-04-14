Insatisfeita com esmola, mulher esfaqueia idoso em Jerônimo Monteiro

A suspeita foi levada para a delegacia de plantão de Alegre, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio Crédito: Divulgação

Uma mulher de 36 anos foi presa após esfaquear um idoso de 86 anos nesta sexta-feira (13), no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. Lucia Helena Santana de Melo de Avelar, confessou que seguiu até a casa da vítima para pedir dinheiro com o objetivo de comprar droga.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta das 15h. O idoso contou que estava em casa com sua esposa, que é acamada, quando Lúcia Helena chegou pedindo dinheiro. Ele deu R$ 5,00 e, em seguida, ela teria pedido um copo de água com sal, pois estava com a pressão baixa. Ele foi até a cozinha, ela o acompanhou, mas pegou um faca e o feriu nas costas.

Lúcia Helena fugiu do local em seguida, mas foi detida e confessou o crime. Ela ainda disse para a PM que foi até a residência da vítima com a finalidade de pedir dinheiro para comprar droga, mas não ficou satisfeita com a quantia que a vítima lhe entregou e deu uma facada para matá-lo.