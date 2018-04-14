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Sul do ES

Insatisfeita com esmola, mulher esfaqueia idoso em Jerônimo Monteiro

Lucia Helena confessou que pediu dinheiro para comprar drogas, mas não ficou satisfeita com a quantia que a vítima lhe entregou

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 15:26
A suspeita foi levada para a delegacia de plantão de Alegre, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio Crédito: Divulgação
Uma mulher de 36 anos foi presa após esfaquear um idoso de 86 anos nesta sexta-feira (13), no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. Lucia Helena Santana de Melo de Avelar, confessou que seguiu até a casa da vítima para pedir dinheiro com o objetivo de comprar droga.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta das 15h. O idoso contou que estava em casa com sua esposa, que é acamada, quando Lúcia Helena chegou pedindo dinheiro. Ele deu R$ 5,00 e, em seguida, ela teria pedido um copo de água com sal, pois estava com a pressão baixa. Ele foi até a cozinha, ela o acompanhou, mas pegou um faca e o feriu nas costas.
Lúcia Helena fugiu do local em seguida, mas foi detida e confessou o crime. Ela ainda disse para a PM que foi até a residência da vítima com a finalidade de pedir dinheiro para comprar droga, mas não ficou satisfeita com a quantia que a vítima lhe entregou e deu uma facada para matá-lo.
A suspeita foi levada para a delegacia de plantão de Alegre, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. De lá foi encaminhada para o Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

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