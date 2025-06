Crime

Influencer fitness é presa por venda ilegal de anabolizantes em Marataízes

Mulher também foi alvo de investigação em 2023 pelo envio de uma remessa de anabolizantes para o Rio Grande do Sul, segundo a Polícia Civil

Uma influencer fitness de 27 anos foi presa, na noite de quarta-feira (25), suspeita de vender anabolizantes falsificados em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Na casa da mulher, no bairro Santa Rita, a Polícia Civil apreendeu 140 frascos do produto e 48 seringas, utilizadas para aplicação da substância. >