Incêndio em Vitória pode ter sido provocado por crianças, diz polícia

O incêndio que resultou na morte de uma criança de quatro anos em um prédio na manhã desta terça-feira (18), no Bairro República, em Vitória, pode ter começado no colchão da cama dos pais, provocado pelas crianças, de acordo a polícia. No entanto, somente uma perícia vai poder comprovar a causa.
Segundo testemunhas, assim que as chamas começaram a tomar o imóvel, a criança de quatro anos correu para dentro do banheiro e se trancou. A mãe conseguiu sair com o filho mais novo e o pai ficou na quitinete para tentar retirar o outro menino. O homem teve queimaduras nos braços devido à tentativa de salvar o filho.
O casal foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. Eles estão em observação na Unidade de Tratamento de Queimaduras devido à inalação de fumaça. O menino, de dois anos, também foi socorrido e levado ao Hospital Infantil de Vitória. Ainda não há informações do estado de saúde da criança.
A Polícia Civil esteve no local para ouvir os pais, que estão em estado de choque após o ocorrido. A casa vai passar por uma avaliação da Defesa Civil para verificar as condições da estrutura do local.
Uma nova perícia do Corpo de Bombeiros deve ser realizada nesta quarta-feira (19).
O CASO
Uma criança de quatro anos morreu durante um incêndio, dentro de um quitinete, em um prédio no cruzamento entre a Rua Carmélia de Souza e a Avenida Adalberto Simão Nader, no Bairro República, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18).
Segundo moradores, as chamas começaram por volta das 11h. A família inteira, sendo o pai, a mãe e os dois filhos estavam dentro da residência no momento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os moradores, demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. O capitão Andrade nega a demora e afirma que a equipe se deslocou o mais rápido possível.
"Chegamos rápido ao local do incidente. Nesse momento foi relatado por populares que havia uma criança presa dentro do apartamento e as guarnições já entraram de pronto. Por mais que a gente tenha chegado rápido, nós já chegamos com o incêndio em fase de desenvolvimento completo. O apartamento era muito pequeno e rapidamente o incêndio se alastrou", relatou Andrade.
Assim que os bombeiros conseguiram amenizar o fogo e entrar no local, ainda precisaram arrombar a porta do banheiro para conseguir constatar a morte do menino.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) e a Polícia Civil vai realizar uma investigação padrão.
PRÉDIO INTERDITADO
A Defesa Civil interditou o prédio onde ocorreu o incêndio nesta terça-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, há irregularidades no edifício. A Prefeitura de Vitória emitiu nota sobre o assunto. Veja na íntegra:
A Prefeitura de Vitória informa que, em 2006, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) notificou o proprietário a respeito da irregularidade da obra no edifício Colombo, mas o mesmo continuou com a construção. Em março de 2007, a Procuradoria Geral do Município (PGM) foi à Justiça pedir o embargo da obra e multa diária de R$ 1 mil caso o proprietário não interrompesse a obra. A Justiça não concedeu a liminar nem a obrigatoriedade de pagamento da multa e, diante disso, o morador seguiu com a obra. O processo segue em andamento na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.
A Sedec informa ainda que, diante da interdição do imóvel por parte da Defesa Civil de Vitória, vai intimar o proprietário do edifício Colombo para que ele apresente um laudo com as medidas necessárias para contenção de eventuais riscos relativos à construção. Caso não apresente o laudo em cinco dias à Sedec, serão aplicadas multas diárias de R$ 850,27 até que seja regularizada a situação.