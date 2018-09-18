Incêndio em Vitória pode ter sido provocado por crianças, diz polícia

Prédio pega fogo no bairro República Crédito: Internauta

resultou na morte de uma criança de quatro anos em um prédio na manhã desta terça-feira (18), no Bairro República, em Vitória, pode ter começado no colchão da cama dos pais, provocado pelas crianças, de acordo a polícia. No entanto, somente uma perícia vai poder comprovar a causa. O incêndio quena manhã desta terça-feira (18), no Bairro República, em, pode ter começado no colchão da cama dos pais, provocado pelas crianças, de acordo a polícia. No entanto, somente uma perícia vai poder comprovar a causa.

Segundo testemunhas, assim que as chamas começaram a tomar o imóvel, a criança de quatro anos correu para dentro do banheiro e se trancou. A mãe conseguiu sair com o filho mais novo e o pai ficou na quitinete para tentar retirar o outro menino. O homem teve queimaduras nos braços devido à tentativa de salvar o filho.

Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. Eles estão em observação na Unidade de Tratamento de Queimaduras devido à inalação de fumaça. O menino, de dois anos, também foi socorrido e levado ao Hospital Infantil de Vitória. Ainda não há informações do estado de saúde da criança. O casal foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado ao, na. Eles estão em observação na Unidade de Tratamento de Queimaduras devido à inalação de fumaça. O menino, de dois anos, também foi socorrido e levado ao Hospital Infantil de Vitória. Ainda não há informações do estado de saúde da criança.

Polícia Civil esteve no local para ouvir os pais, que estão em estado de choque após o ocorrido. A casa vai passar por uma avaliação da Defesa Civil para verificar as condições da estrutura do local. esteve no local para ouvir os pais, que estão em estado de choque após o ocorrido. A casa vai passar por uma avaliação da Defesa Civil para verificar as condições da estrutura do local.

Uma nova perícia do Corpo de Bombeiros deve ser realizada nesta quarta-feira (19).

O CASO

Uma criança de quatro anos morreu durante um incêndio, dentro de um quitinete, em um prédio no cruzamento entre a Rua Carmélia de Souza e a Avenida Adalberto Simão Nader, no Bairro República, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18).

Segundo moradores, as chamas começaram por volta das 11h. A família inteira, sendo o pai, a mãe e os dois filhos estavam dentro da residência no momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os moradores, demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. O capitão Andrade nega a demora e afirma que a equipe se deslocou o mais rápido possível.

"Chegamos rápido ao local do incidente. Nesse momento foi relatado por populares que havia uma criança presa dentro do apartamento e as guarnições já entraram de pronto. Por mais que a gente tenha chegado rápido, nós já chegamos com o incêndio em fase de desenvolvimento completo. O apartamento era muito pequeno e rapidamente o incêndio se alastrou", relatou Andrade.

Assim que os bombeiros conseguiram amenizar o fogo e entrar no local, ainda precisaram arrombar a porta do banheiro para conseguir constatar a morte do menino.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) e a Polícia Civil vai realizar uma investigação padrão.

PRÉDIO INTERDITADO





A Defesa Civil interditou o prédio onde ocorreu o incêndio nesta terça-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, há irregularidades no edifício. A Prefeitura de Vitória emitiu nota sobre o assunto. Veja na íntegra:

A Prefeitura de Vitória informa que, em 2006, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) notificou o proprietário a respeito da irregularidade da obra no edifício Colombo, mas o mesmo continuou com a construção. Em março de 2007, a Procuradoria Geral do Município (PGM) foi à Justiça pedir o embargo da obra e multa diária de R$ 1 mil caso o proprietário não interrompesse a obra. A Justiça não concedeu a liminar nem a obrigatoriedade de pagamento da multa e, diante disso, o morador seguiu com a obra. O processo segue em andamento na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.