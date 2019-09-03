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Chamas foram controladas

Incêndio destrói oito carros em frente à Delegacia de Montanha

São veículos apreendidos nos últimos anos e que ficavam estacionados em frente à unidade policial. Perícia vai determinar se incêndio foi ou não criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 08:21

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 08:21

Fogo destruiu veículos em frente à Delegacia de Polícia de Montanha Crédito: Internauta
Um incêndio destruiu oito carros em frente à Delegacia de Polícia de Montanha, na Região Norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (03). São veículos que foram apreendidos nos últimos anos e ficavam parados na rua da unidade policial.
De acordo com a Polícia Civil, as chamas começaram por volta da meia-noite e atingiram oito automóveis ao todo. Um policial conseguiu salvar duas viaturas e um carro que também estava apreendido.
Carros ficaram destruídos após incêndio em Montanha Crédito: Internauta
O fogo foi contido por populares e policiais militares usando um caminhão-pipa cedido pela Prefeitura de Montanha. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando estava a caminho do local, que fica a 89 quilômetros de distância, foi informado que o incêndio já havia sido controlado.
Nesta manhã, ainda havia alguns focos de incêndio em pneus e em alguns dos veículos.
Os carros foram consumidos pelas chamas e tiveram perda total. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros vão realizar uma perícia ainda nesta terça-feira para saber se o incêndio foi criminoso.
Incêndio destrói oito carros em frente à Delegacia de Montanha

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