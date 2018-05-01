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Fogo

Incêndio atinge loja de chocolates em shopping de Cachoeiro

Quando os bombeiros chegaram, por volta das 9h30, somente havia fumaça no local

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 16:15
Corpo de Bombeiros foi acionado Crédito: Internauta
Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (01) em uma loja de chocolates de um shopping no bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a perícia foi acionada para analisar as causas do incêndio.
Bombeiros foram acionados Crédito: Internauta
Segundo funcionários do shopping, parte das mercadorias em estoque da loja, que fica no primeiro piso do imóvel, foram perdidas. Um segurança percebeu o início do incêndio e começou a apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, por volta das 9h30, somente havia fumaça no local.
Fogo em loja do shopping de Cachoeiro Crédito: Internauta
Ninguém ficou ferido, pois não há expediente das lojas do shopping nesta terça-feira, apenas o cinema e a praça de alimentação funcionam.

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