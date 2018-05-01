Incêndio atinge loja de chocolates em shopping de Cachoeiro

Corpo de Bombeiros foi acionado Crédito: Internauta

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (01) em uma loja de chocolates de um shopping no bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a perícia foi acionada para analisar as causas do incêndio.

Bombeiros foram acionados Crédito: Internauta

Segundo funcionários do shopping, parte das mercadorias em estoque da loja, que fica no primeiro piso do imóvel, foram perdidas. Um segurança percebeu o início do incêndio e começou a apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, por volta das 9h30, somente havia fumaça no local.

Fogo em loja do shopping de Cachoeiro Crédito: Internauta