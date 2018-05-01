Incêndio atinge loja de chocolates em shopping de Cachoeiro

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (01) em uma loja de chocolates de um shopping no bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a perícia foi acionada para analisar as causas do incêndio.
Segundo funcionários do shopping, parte das mercadorias em estoque da loja, que fica no primeiro piso do imóvel, foram perdidas. Um segurança percebeu o início do incêndio e começou a apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, por volta das 9h30, somente havia fumaça no local.
Ninguém ficou ferido, pois não há expediente das lojas do shopping nesta terça-feira, apenas o cinema e a praça de alimentação funcionam.