Imóveis de traficantes do ES serão leiloados pelo Governo Federal

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) divulgou uma lista com 612 imóveis que serão vendidos em todo o país. No ES, foram apreendidos 16 itens apreendidos

Gazeta Online

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 13:42

 - Atualizado há 6 anos

Imóveis de traficantes então localizados na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Senad

Mais de 600 imóveis que pertenciam a traficantes de todo o país serão colocados à venda pelo Governo Federal. No Espírito Santo, a lista contempla 16 itens como apartamentos em Guarapari, lotes na Serra, casa em Cariacica e um imóvel comercial no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

Os bens foram apreendidos durante operações de combate ao tráfico de drogas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, lançou um mapa com a localização exata e as informações detalhadas de 612 imóveis.

00:00 /
São apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e outros itens em todas as regiões do país. Segundo a Senad, os recursos arrecadados por meio de leilões serão aplicados em ações e projetos de enfrentamento e prevenção às drogas.

De acordo com as informações publicadas pela Senad, foram apreendidos no Espírito Santo três lotes na Serra; um lote e uma casa em Cariacica; três lotes, um terreno, dois apartamentos e um imóvel comercial em Guarapari; três lotes em Vila Velha; e um imóvel comercial em Vitória.

FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS

O Fundo Nacional Antidrogas (Funad) foi criado pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, denominado, à época, de Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB). Sua principal finalidade é financiar ações, projetos e programas relacionados à política sobre drogas.

IMÓVEIS PODEM SER USADOS PELA POLÍCIA

 Os imóveis de traficantes apreendidos durante operação contra o tráfico de drogas podem ser usados pela polícia. A afirmação é do Ministério da Justiça. Por meio de nota, o governo federal informou que os valores dos imóveis disponíveis para a venda serão reavaliados "porque estão defasados". Os detalhes sobre os imóveis, bem como estrutura e formas de aquisição, serão divulgados ainda neste ano.

 “Essa análise e divulgação dos detalhes serão feitas posteriormente, por meio do edital de alienação a ser elaborado pela Coordenação e Governança de Patrimônio da União. Ao longo desse semestre, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) irá divulgar o edital de venda desses bens já prontos para venda, e o próprio edital é que definirá as regras para alienação e compra”, destaca.

CONFIRA A RELAÇÃO DOS IMÓVEIS APREENDIDOS

SERRA

Lote: 3

CARIACICA

Lote: 1

Casa: 1

GUARAPARI

Terreno: 1

Lote: 3

Apartamento: 2

Comercial: 1

VILA VELHA

Lote: 3

VITÓRIA

Comercial: 1

 

