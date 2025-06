Ponta da Fruta

Igreja tem prejuízo de mais de R$ 30 mil com arrombamento em Vila Velha

Templo evangélico foi alvo de furto e foram levados equipamentos eletrônicos e musicais; crime foi descoberto na noite de quinta-feira (5)

Além do salão principal, os criminosos também arrombaram o escritório do pastor e a cozinha, mas não conseguiram levar nada desses locais.>

Os membros da igreja acreditam que os suspeitos tenham entrado com um carro pela garagem, que estava com o cadeado quebrado. Eles pedem que qualquer pessoa com informações sobre o crime entre em contato com a Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia 181, para ajudar na recuperação dos equipamentos.>