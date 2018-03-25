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Arma e munições

Idoso vestido como oficial do Exército é preso na divisa com o RJ

Motorista de uma caminhonete tinha uma arma e várias munições no carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 16:19

Publicado em 25 de Março de 2018 às 16:19

Policiais fazem patrulhamento na divisa do Espírito Santo com o Rio Crédito: ARI MELO / TV GAZETA
Um idoso de 67 anos, vestido com um uniforme semelhante ao usado pelo Exército, foi preso em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, com uma arma e munições na madrugada deste domingo (25). A ação aconteceu durante a Operação Divisa Segura, que tem o objetivo de impedir a entrada de criminosos após a intervenção federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Militar, as equipes policiais que estão localizadas na BR 101, em Mimoso do Sul que faz divisa com Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, abordaram o motorista de uma caminhonete Mitsubishi L200.
Em revista, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com 5 munições picotadas e uma intacta. Além de disso, havia uma cartela contendo nove munições do mesmo calibre intactas.
O fato curioso que chamou a atenção dos militares era de que o idoso estava com roupas - calça, coturno e gandola (blusa) - semelhantes ao do Exército. Ele foi levado para a delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, no município.
Idoso vestido como oficial do Exército é preso na divisa com o RJ

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