Idoso vestido como oficial do Exército é preso na divisa com o RJ

Policiais fazem patrulhamento na divisa do Espírito Santo com o Rio Crédito: ARI MELO / TV GAZETA

Um idoso de 67 anos, vestido com um uniforme semelhante ao usado pelo Exército, foi preso em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, com uma arma e munições na madrugada deste domingo (25). A ação aconteceu durante a Operação Divisa Segura, que tem o objetivo de impedir a entrada de criminosos após a intervenção federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, as equipes policiais que estão localizadas na BR 101, em Mimoso do Sul que faz divisa com Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, abordaram o motorista de uma caminhonete Mitsubishi L200.

Em revista, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com 5 munições picotadas e uma intacta. Além de disso, havia uma cartela contendo nove munições do mesmo calibre intactas.

O fato curioso que chamou a atenção dos militares era de que o idoso estava com roupas - calça, coturno e gandola (blusa) - semelhantes ao do Exército. Ele foi levado para a delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, no município.