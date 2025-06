Reincidente

Idoso é preso suspeito de estuprar menina de nove anos em Cariacica

Quando a Polícia Militar chegou, uma vizinha do indivíduo de 72 anos — atualmente já adulta — disse que foi violentada pelo homem na infância

Um idoso de 72 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de nove anos, em Cariacica , na última quinta-feira (5). Pessoas que estavam trabalhando na rua perceberam a movimentação suspeita na casa do indivíduo e conseguiram descobrir o que tinha acontecido. Para os policiais militares, uma vizinha, hoje já adulta, disse que na infância também foi violentada pelo homem. >

O bairro onde o caso aconteceu e o nome dos envolvidos não serão citados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) . >

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o crime aconteceu pela manhã. Dois homens que estavam trabalhando na rua contaram que perceberam o idoso conversando com a menina pelas frestas do portão da casa dele. Depois de um tempo, ele convidou a criança para entrar. >

Os homens acharam aquilo suspeito, já que o idoso não tinha nenhum parentesco com a menina, e foram averiguar. Neste momento, o abusador percebeu a movimentação na frente da residência dele e abriu o portão. A garota saiu correndo, em estado de choque, e foi direto para a casa dela.>

Tentou ganhar confiança

Para a Polícia Militar , a mãe da menina disse que, no dia anterior, o idoso tinha oferecido ajuda para colocar um varal na casa dela, além de dar pães e frutas para a família. A mulher acredita que a intenção dele era ganhar a confiança dela e da criança para gerar uma aproximação.>

Abusou de outra criança anos antes

Enquanto os policiais estavam no local, uma moradora da rua, hoje com 33 anos, contou que, na infância, também foi abusada pelo suspeito. Na época ela tinha sete anos, e foi abordada por ele no comércio que o idoso tinha. >