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Atos libidinosos

Idoso é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Cariacica

Vítima pediu ajuda a um segurança do Terminal Rodoviário de Jardim América; homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 19:27
Plantão Especializado da Mulher, em Cariacica Crédito: Divulgação
Um idoso, de 72 anos, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual após praticar atos libidinosos dentro de um ônibus, no bairro Jardim América, em Cariacica, nesta terça-feira (06).
Segundo a delegada da Polícia Civil, Danielle Oliveira, passageiros teriam percebido a ação do homem e o constrangimento da vítima e, logo após discutiram com o mesmo. Ao chegar ao terminal rodoviário da região, o suspeito teria descido do coletivo e a vítima pediu ajuda a um segurança local, que o deteve e acionou a Polícia Militar.
Ainda de acordo com a delegada, testemunhas não compareceram à delegacia e foi preciso checar as imagens da câmera do ônibus para confirmar o caso.
As testemunhas não compareceram à delegacia, então foi preciso solicitar à empresa as imagens do interior do coletivo. Eles cederam as imagens e elas comprovaram a prática delitiva, conforme narrado pela vítima, afirmou Danielle Oliveira.
O idoso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
LEI DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
A Lei de Importunação Sexual - 13.718 de 2018 - foi sancionada no dia 24 de setembro com penas prevista de um a cinco anos de reclusão. Antes, o crime era tratado como contravenção penal, sem previsão de detenção quando preso em flagrante.
 

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