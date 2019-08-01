Home
>
Polícia
>
Idoso é preso em Guaçuí por tentar matar mulher com facão

Idoso é preso em Guaçuí por tentar matar mulher com facão

Gazeta Online

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 22:22

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Guaçuí Crédito: TV Gazeta Sul

Um idoso de 60 anos, que estava foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso na tarde desta quarta-feira (01) em Guaçuí, Região do Caparaó. José Agostinho Soares tinha um mandado de prisão por ter tentado matar uma mulher no município de Silvianópolis, cidade mineira, em julho de 2017.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

O acusado foi preso na localidade de Rosal, zona rural de Guaçuí. Segundo a Polícia Militar, ele estava escondido numa chácara na região.

Para os policiais, o acusado relatou o crime e disse que após um encontro teria sido roubado e por isto teria desferido golpes de facão na vítima. 

O homem foi conduzido para a delegacia de Guaçuí e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais