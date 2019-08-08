Idoso é preso após quebrar porta do quarto da mulher a machadadas no ES

Um idoso de 61 anos foi preso na noite desta quarta-feira (07) em Jaciguá, distrito de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, depois de quebrar a golpes de machado a porta do quarto onde estava a esposa, de 54 anos. A mulher representou contra o marido e pediu medida protetiva contra o idoso.
Segundo a Polícia Civil, o idoso chegou em casa à noite embriagado e tentou entrar no quatro, que estava trancado. Furioso, ele destruiu a porta com uma machadinha.
A Polícia Militar foi acionada, levou o idoso para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e ele foi autuado por dano ao patrimônio. A vítima informou que tinha um relacionamento de seis anos com o suspeito, que não teve condições de ser ouvido pelo estado de embriaguez.
Uma fiança de R$ 5 mil foi arbitrada pelo delegado, que não foi paga. O idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.