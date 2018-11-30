Idoso é preso ao tentar atirar em briga de trânsito em Vila Velha

Briga aconteceu na saída de um supermercado, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Idoso diz que mulher quase o atropelou e partiu pra cima Crédito: Bernardo Coutinho

Vila Velha. Dourival de Assis Nienke sacou um revólver calibre 22 e chegou a puxar o gatilho em direção à cabeça da vítima, mas o disparo acabou mascando. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha. Um aposentado de 66 anos foi preso após tentar atirar em um motorista, 43, após uma confusão de trânsito com a família dele, às 19h de quarta-feira, no bairro Santa Mônica, em. Dourival de Assis Nienke sacou um revólver calibre 22 e chegou a puxar o gatilho em direção à cabeça da vítima, mas o disparo acabou mascando. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha.

A confusão começou no momento em que a mulher do motorista, uma empresária, 43, saía do supermercado com as duas filhas menores de idade. Ela contou que estava deixando o estacionamento, quando Dourival apareceu. Eu estava com a outra também, adolescente. Eu estava saindo do estacionamento e, quando fui manobrar o carro, esse senhor começou a me xingar do outro lado da rua. Falou que mulher no volante era um demônio e todas tinham que morrer, afirmou.

A empresária disse que não entendeu porque estava sendo xingada e comentou com a filha adolescente que o homem, que ela não conhecia, deveria ter algum problema mental. Neste momento, o aposentado se aproximou do carro e deu um chute na porta do carona, onde estava a criança estava sentada. Assustada, a condutora conseguiu sair do local, mas o marido dela, que a esperava do lado de fora, acabou presenciando o fato.

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O motorista perguntou à esposa o que havia acontecido e se aproximou de Dourival, para perguntar o motivo dele ter chutado a porta do veículo. Na hora que meu marido se aproximou, perguntou porque ele estava fazendo aquilo com a gente. Disse que era para respeitar a mulher e as filhas dele. Aí ele nos xingou novamente e disse que a gente tinha mais é que morrer. Aí ele foi e tirou uma arma pequena de dentro do bolso e apontou para a cabeça do meu marido, contou.

Ao ter o revólver apontado contra a cabeça, o motorista reagiu e tentou imobilizar o aposentado. Os dois caíram no chão e, neste momento, o idoso puxou o gatilho da arma, que estava apontada para a cabeça da vítima, mas acabou não disparando.

Desesperada, a empresária foi ajudar o marido e pediu socorro. Dourival ainda apertou o gatilho mais uma vez, mas a mão do motorista acabou impedindo que o tiro fosse disparado. No momento que meu marido estava tentando imobilizar ele, ele apertou o gatilho novamente e a arma só não disparou porque a mão do meu marido impediu. O tambor do revólver ficou agarrado na mão dele e não girou. Prensou e machucou a mão dele.