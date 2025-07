Praia do Canto

Idoso de 88 anos morre atropelado por carro na Reta da Penha em Vitória

Vítima teria tentado retornar ao perceber o veículo, mas acabou se desequilibrando; atropelamento ocorreu no final da manhã deste sábado (5)

Um idoso de 88 anos morreu atropelado por um carro na Reta da Penha, no bairro Praia do Canto, em Vitória, na manhã deste sábado (5). O acidente ocorreu por volta das 11h40, segundo a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que realizou a perícia no local. A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância do Samu.>