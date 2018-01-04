Idoso de 70 anos morto com golpes de chave Philips em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um idoso de 70 anos foi morto dentro de casa no Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, na noite desta quarta-feira (03). Ele teve três perfurações de chave Philips no corpo.

Os policiais que atenderam a ocorrência não sabem qual foi a real motivação do crime. No entanto, afirmaram que há três linhas de investigação. Uma é a de que ele namorava uma usuária de crack e esse fato pode ter influenciado na morte dele. O idoso também já se envolveu em confusões por causa da mulher, de acordo com a polícia.

A segunda linha tem relação com o trabalho da vítima. Ele tinha um bar no alto do morro, em uma área de conflito de gangues. O bar era frequentado por traficantes.

Por fim, há um ano e meio, ele foi envolvido em um boato de que teria estuprado a afilhada de 9 anos. Mas a polícia não sabe se a história é verdadeira. De acordo com os policiais, na ocasião, a própria afilhada teria desmentido o fato.