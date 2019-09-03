Home
Idoso de 69 anos morre durante sexo em São Mateus

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (3). Perito que atendeu ocorrência aponta mal súbito

Gazeta Online

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 21:01

 - Atualizado há 6 anos

Um idoso de 69 anos morreu na madrugada desta terça-feira (3) durante ato sexual. O caso foi registrado pela Polícia Militar em uma residência em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados para irem até o bairro onde vizinho indicaram uma casa de sítio, de onde era possível escutar gritos de socorro. Os policiais foram até o local e encontraram uma mulher no interior da casa, muito desesperada e nervosa, que dizia não conseguir abrir os portões.

De dentro da casa, a mulher disse que seu namorado havia passado mal. Desta forma, foi necessário pular o portão do sítio para prestar o devido socorro, além de acionar o Corpo de Bombeiros.

A mulher levou os militares até o quarto onde estava seu namorado caído ao lado da cama, já sem vida. Questionada sobre o que aconteceu, a mulher relatou que o casal estava mantendo relações sexuais e, em certo momento, o homem começou a sentir-se mal, vindo a cair da cama. Ela entrou em desespero e começou a gritar por socorro. No local não havia sinais de violência, segundo a PM.

O perito que atendeu a ocorrência confirmou o mal súbito. A família da vítima foi orientada a acionar o serviço funerário para a realização dos procedimentos necessários.

 

